Bakan Işıkhan’dan İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına net yanıt: Fona takılan tek kuruşumuz dahi yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin yatırım fonlarında değerlendirildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefet milletvekilleri tarafından gündeme getirilen iddialara ilişkin konuşan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun tasfiye edilen fonlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

"Hukuken mümkün değil"

Fon kaynaklarının kullanım alanlarına ilişkin bilgi veren Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirildiğini ifade etti. Buna göre fon kaynaklarının yalnızca Devlet İç Borçlanma Senetlerinde, kamu mevduat bankaları ile kamu katılım bankalarında ve Takasbank'ta değerlendirildiğini kaydeden Işıkhan, bu araçların dışında başka bir alanda değerlendirme yapılmasının veya spekülatif işlemlerde kullanılmasının hukuken ve teknik olarak mümkün olmadığını söyledi.

Takasbank işlemleri 2022'de başladı

İşsizlik Sigortası Fonu'nun Takasbank'ta işlem yapmasına ilişkin yetkinin 19 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönetmelik değişikliğiyle verildiğini aktaran Işıkhan, fon kaynaklarıyla bu tarihten sonra Takasbank üzerinden borç verilmeye başlandığını belirtti.

Her işlem gününde Takasbank'taki faiz oranlarının mevduat faiz oranlarıyla karşılaştırıldığını ifade eden Işıkhan, Takasbank faiz oranlarının daha kârlı olması durumunda borç verme işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Takasbank sisteminin işleyişini örnekle açıklayan Işıkhan, bir bankaya yatırılan mevduatın kimlere kredi olarak verildiğinin bilinmemesi gibi Takasbank işlemlerinde de alıcı ve satıcıların birbirlerini göremediğini belirtti. Yapılan her işlemin Takasbank'ın teminatı altında olduğunu kaydeden Işıkhan, bu işlemlerde muhataplarının kamu kuruluşu niteliğindeki Takasbank olduğunu ifade etti.

"İşçilerimizin alın teridir, hakkıdır"

Fonun bankacılık işlemlerinin Halkbank tarafından yürütüldüğünü, Takasbank işlemlerinde ise aracı kurum olarak Halk Yatırım'ın görev yaptığını belirten Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun hem Sayıştay hem de bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli aralıklarla denetlendiğini söyledi.

Denetim sonuçları, mali işlemlere ilişkin ayrıntılı tablolar ve kaynakların kullanım alanlarının kamuoyuyla düzenli olarak paylaşıldığını aktaran Işıkhan, açıklanan raporların incelenmesi halinde fonun söz konusu fon yönetim şirketleriyle herhangi bir işleminin bulunmadığının görülebileceğini dile getirdi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun çalışanların hakkı olduğunu vurgulayan Işıkhan, “İşsizlik Sigortası Fonu, işçilerimizin alınteridir, işçilerimizin hakkıdır. Ve biz emekçimizin, işçimizin 1 kuruş hakkını dahi kimseye yedirmedik, yedirmeyiz” ifadelerini kullandı.

Muhalefet tarafından yöneltilen “İşsizlik Sigortası fonlara mı takıldı?” sorusuna da yanıt veren Işıkhan, “Herhangi bir fona takılan 1 kuruşumuz dahi bulunmamaktadır” dedi.

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ekonomi

Bakan Işıkhan duyurdu: Emekliye 2027'de ilave iyileştirme geliyor

Gündem

Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı: Fon yatırımcılarına 97,3 milyar lira ödeme yapıldı

Gündem

Bakan Gürlek: Karşımızda borsa manipülasyonu değil kapsamlı bir suç yapılanması var