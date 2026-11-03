Türkiye - Kamerun hattında kritik ekonomi zirvesi: Ticaret hacmi 542 milyon dolara ulaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Kamerun Ticaret ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı’nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve yeni yatırım fırsatları masaya yatırıldı. Zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kamerun Ekonomi, Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Alamine Ousmane Mey başkanlık etti.

AFRİKA KAZAN-KAZAN İLKESİYLE STRATEJİK ORTAK

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Afrika stratejisinin sömürüye değil, karşılıklı refah ve kalkınmaya dayandığını vurguladı. Türkiye'nin Afrika'daki müteahhitlik projelerinin 2 bin 112 projeyle 105 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, Kamerun'un değerli bir ortak olduğunu dile getirdi.

TİCARET HACMİ 542 MİLYON DOLAR

Geçen yıl Kamerun ile olan ticaret hacminin 542 milyon dolara yükseldiğini aktaran Bolat, müteahhitlik sektöründe ise 1 milyar 170 milyon dolarlık 28 projenin yürütüldüğünü kaydetti. İki ülke arasında yatırımları teşvik etmek adına Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın müzakere edilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE MÜTEAHHİTLİKTE YENİ FIRSATLAR

Kamerun Ekonomi Bakanı Alamine Ousmane Mey ise Türk özel sektörünün tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

Ticaret hacminin mevcut potansiyeli yansıtmadığını belirten Mey; enerji, tarım, turizm ve sağlık alanlarında iş birliğini geliştirerek ortaklığı 2-3 katına çıkarma kararlılığında olduklarını bildirdi.

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