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Emekli aylığına iyileştirme geliyor

Emekli aylığına iyileştirme geliyor

Merve Safa Akıntürk
04:00, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Emekli aylığına iyileştirme geliyor
Bakan Işıkhan, “Bu kapsamda, 2027 yılı ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara; ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarında Ocak 2027’den itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeler içeren bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Işıkhan, “Emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sundu. Emeklilerin gelirlerini iyileştirmek için gerekli adımları attıklarını belirten Işıkhan, en düşük emekli aylığını 2026’nın ocak ayında 20 bin liraya, temmuz ayında ise 23 bin 552 liraya yükselttiklerini hatırlattı.

YETERLİ OLMADIĞINI BİLİYORUZ

“Elbette bunların yeterli olmadığını biliyoruz” diyen Işıkhan, “Bu kapsamda, 2027 yılı ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara; ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz” açıklamasında bulundu. Emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan bir yaklaşım üzerinde durduklarını belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yürütülen çalışmayı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili kamu kurumlarıyla değerlendirdiklerini aktardı. Işıkhan, “Çalışmalarımız neticelendiğinde, bunu, inşallah sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız ve yüce Meclisimizin takdirine sunacağız” diye konuştu.

ÜÇ YILDA 2,1 MİLYON İLAVE İSTİHDAM HEDEFİ

İşsizlik oranının 41 aydır tek hanede seyrettiğini belirten Işıkhan, eylül ayı itibarıyla istihdamın 32,4 milyon, işsiz sayısının 2,9 milyon, işsizlik oranının ise yüzde 8,4 olduğunu kaydetti. “Önümüzdeki üç yılda yaklaşık; 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı hedefliyoruz” diyen Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla 2026’da 1 milyon 75 bin 474 kişinin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi.

Meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında çalışması durumunu da kapsayan düzenlemeyle cep harçlıklarını yüzde 50’ye kadar artırımlı ödeme imkânı getireceklerini belirten Işıkhan, “Üç yılda 3 milyondan fazla gencimize ulaşmayı hedeflediğimiz ‘Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı’na toplam 472,3 milyar lira kaynak ayırdık” açıklamasında bulundu.

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  • 253 ilaç daha geri ödemede
  • Vedat Işıkhan, “Yalnızca 2026 yılında, 253 ilacı daha kapsama aldık; bunların 29’u kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır” dedi. Geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının 8 bin 845’e ulaştığını açıklayan Işıkhan, 2025’te kapsama alınan beş immünoterapi ilacı sayesinde yaklaşık 41 bin kanser hastasının tedaviye eriştiğini bildirdi. Işıkhan, SMA tedavisinde de ikinci bir ilacı daha geri ödeme kapsamına aldıklarını söyledi.

  • Dijitale geçiş hazırlığı
  • Sağlık işlemlerinde yeni bir dijital sistemi 2027’nin başlarında hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıklayan Işıkhan, “Özellikle sağlık raporlarının ve düzenli reçetelerin yönetiminde önemli kolaylıklar sağlayacak, gereksiz hastane başvurularını azaltarak yükü hafifleteceğiz” diye konuştu. Işıkhan, çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduktan sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

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Başlıklar :Vedat Işıkhanemekli aylığıİşsizlik
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