Avukata sözlü danışma ücreti 5 bin 500 lira oldu
Avukatlık hizmetlerinde uygulanacak asgari ücret tarifesi yenilendi. Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan tarife yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, dava süreçlerinden icra takiplerine kadar birçok işlemi kapsıyor.
Mahkemeler, karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücretini belirlerken avukatın emeğini, davanın önemini ve süresini dikkate alacak. Yeni tarifeyle avukatlık hizmetlerinin asgari ücretleri de artırıldı. Avukatlık bürosunda bir saatlik sözlü danışma ücreti 4 bin liradan 5 bin 500 liraya yükseldi. Dava açıldıktan sonra anlaşmaya varılması halinde ödenecek ücret de belirlendi. Ön inceleme aşaması tamamlanmadan çözülen uyuşmazlıklarda belirlenen ücretin yarısı ödenecek.
YENİ TARİFELER
Yeni tarifeyle avukatlık hizmetlerinin asgari ücretleri de artırıldı. Avukatlık bürosunda bir saatlik sözlü danışma ücreti 4 bin liradan 5 bin 500 liraya yükseldi. Dilekçe hazırlama ücreti 7 bin 500, kira sözleşmesi hazırlama ücreti ise 10 bin lira oldu. Sulh hukuk mahkemelerinde görülen davalar için 40 bin, asliye mahkemelerinde 62 bin, ağır ceza mahkemelerinde ise 86 bin lira avukatlık ücreti belirlendi. İcra dairelerinde takip ücreti 12 bin 500 liraya çıkarıldı.