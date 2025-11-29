Avukatın uyanıklığı AYM’ye takıldı: 50 kuruş için bin 600 dava açtı

Bankaların altın işlemlerinden kestiği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tutarlarını fırsata çevirmek isteyen bir avukat vekalet ücreti kazanabilmek için yakınlarına banka işlemi yaptırarak adına 1600’ün üzerinde dava açtı. Her biri 50 kuruş ile birkaç lira arasındaki kesintileri ayrı ayrı dava konusu yapan avukat, bu şekilde yüksek vekâlet ücreti kazanmayı hedefledi. Ancak süreç Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınınca işler değişti. AYM, bu başvuruların bireysel başvuru hakkını kötüye kullanmak anlamına geldiğine hükmetti ve 366 dosyayı reddederek başvuruculara 2’şer bin lira disiplin para cezası verdi. Böylece, suni davalarla yargı yolunun istismar edilmesine net bir sınır çizilmiş oldu.

BANKALAR KESİNTİYE DEVAM ETTİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 2020'de Türkiye Bankalar Birliğine gönderdiği yazı üzerine bankalar, fiziki teslimat olmaksızın banka hesapları üzerinden yapılan altın satış işlemleri için ilgililerden BSMV kesip, bunları GİB'e ödemeye başladı. Danıştay'ın 2023'te BSMV'yi iptali üzerine GİB, BSMV alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliğine yazı gönderdi, ancak bazı bankalar bir süre daha müşterilerinden BSMV kesintisi yapmaya devam etti.

HER İŞLEME AYRI DAVA DOSYASI

BSMV ile ilgili bu durumu fark eden bir avukat, bu durumu fırsata çevirerek vekaletini aldığı D.D.E.’nin eşi, çocukları ve akrabaları adına bankalar üzerinden yapılan işlemler için bin 600’ün üzerinde dava açtı. 50 kuruş ile 4 lira arasındaki BSMV kesintileri için her işlem ayrı bir dava dosyası haline getirildi. Kararda, avukatın 0,4 gramlık günlük altın alımlarını bile tek tek dava konusu yaptığı, sürecin “hükmedilmesi muhtemel çok sayıda vekâlet ücreti” üzerine kurulduğunun anlaşıldığı vurgulandı. Bu davaların bazılarında 5 bin 500 ile 10 bin 500 lira arasında maktu vekâlet ücretine hükmedildiği, kuruşluk vergiler üzerinden dahi kamu aleyhine milyonları bulan maliyetler ortaya çıktığı belirtildi.

İKİ BİN LİRA CEZA

Vergi mahkemeleri yaklaşık 1200 davada kabul, 379 davada ise ret kararı verdi. Avukat, kaybettiği bu 379 davayı 29 ayrı bireysel başvuru dosyasına bölerek AYM’ye taşıdı. AYM, 13 dosyada başvurunun süresinde yapılmadığına hükmederek kabul edilemezlik kararı verdi. Kalan 366 dosya yönünden ise bireysel başvuru hakkının açıkça kötüye kullanıldığını belirterek başvuruyu reddetti ve başvuruculara 2’şer bin lira disiplin para cezası kesti. Kararda, mahkemelerin “suni uyuşmazlıklar oluşturularak kişisel zenginleşme aracı haline getirilmesine”

izin verilemeyeceği vurgulandı.











