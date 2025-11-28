Hapis cezası alan Fatih Altaylı yeniden yayın yapmaya karar verdi

YouTube programında kullandığı ifadelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle 21 Haziran'da gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Fatih Altaylı, ekim ayının ilk günlerinde görülen duruşmanın ardından belirsiz bir süre boyunca yayınlarına ara verdiğini duyurmuştu.

26 Kasım'da görülen karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezası alan ve tutukluluğu devam eden Altaylı, mevcut infaz yasalarına göre, İstinaf Mahkemesi'nin aksi bir karar vermemesi halinde yaklaşık 8 ay daha tutuklu kalacak. "Onlar TV" yayınında konuşan Şule Aydın, Altaylı'nın YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldığını söyledi.