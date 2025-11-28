Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hapis cezası alan Fatih Altaylı yeniden yayın yapmaya karar verdi

Hapis cezası alan Fatih Altaylı yeniden yayın yapmaya karar verdi

08:1428/11/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Fatih Altaylı
Fatih Altaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle haziran ayında tutuklanan ve yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı, bıraktığı Youtube yayınlarına yeniden başlamaya karar verdi.

YouTube programında kullandığı ifadelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle 21 Haziran'da gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Fatih Altaylı, ekim ayının ilk günlerinde görülen duruşmanın ardından belirsiz bir süre boyunca yayınlarına ara verdiğini duyurmuştu.


26 Kasım'da görülen karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezası alan ve tutukluluğu devam eden Altaylı, mevcut infaz yasalarına göre, İstinaf Mahkemesi'nin aksi bir karar vermemesi halinde yaklaşık 8 ay daha tutuklu kalacak. "Onlar TV" yayınında konuşan Şule Aydın, Altaylı'nın YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldığını söyledi.




#fatih altaylı
#youtube
#program
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlâhî tanıklık ve insanın sorumluluğu