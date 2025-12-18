Bugün benzin ya da motorine indirim veya zam var mı? 18 Aralık Perşembe Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ya da motorine indirim veya zam olup olmadığını öğrenmek isteyen pek çok vatandaş 18 Aralık 2025 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatlarını internette araştırıyor. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına dün 80 kuruşluk indirim geldi. 18 Aralık 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

1 /6 Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

2 /6 BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

Benzinin litre fiyatına, salı günü 2 TL indirim yansıtıldı. Bu gelişme sonrası bugün 83 kuruşluk bir indirim daha gerçekleşti. Benzin fiyatları, düşüş serisi devam edecek. Üst üste iki indirimin ardından uluslararası gelişmelerin etkisiyle üçüncü indirimin gelmesi bekleniyor.

3 /6 18 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI Benzinin litresi: 51.78 TL Motorinin litresi: 53.18 TL LPG: 28.51 TL







4 /6 İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 51.61 TL Motorinin litresi: 53.01 TL LPG: 27.88 TL





5 /6 ANKARA

Benzinin litresi: 52.63 TL Motorinin litresi: 54.19 TL LPG: 28.40 TL



