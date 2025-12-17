Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Yayın bilgileri

Yeni Şafak
19:0117/12/2025, Çarşamba
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Alanyaspor’u konuk ediyor. Kupaya galibiyetle başlamak isteyen bordo-mavililerin maçının yayın saati ve kanalı merak ediliyor. İşte karşılaşmadan son gelişmeler ve mücadelenin canlı yayın bilgileri.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupa'da Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadeleye az bir süre kala, futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. İşte karşılaşmadan tüm detaylar.


Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ilk haftasında oynanacak Trabzonspor – Alanyaspor karşılaşması, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak.


Trabzonspor - Alanyaspor maçı saat kaçta?

Papara Park’ta oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.


Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Karşılaşma, futbolseverler tarafından A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.


Trabzonspor’da eksikler dikkat çekiyor

Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya ile sakatlığı sebebiyle TFF listesine bildirilmeyen Nwakaeme forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, Alanyaspor karşısında daha az süre alan oyuncularına şans vermeyi planlıyor. Bordo-mavililer, gruptaki ikinci maçını 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacak.


22. randevu

Trabzonspor ile Alanyaspor bugüne kadar 21 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 8’ini Trabzonspor, 8’ini Alanyaspor kazandı, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki karşılaşmalarda toplam 33 gol atıldı.


Kupada üçüncü karşılaşma

İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. kez rakip olacak. Daha önce kupada oynanan iki maçı da Trabzonspor kazandı. 2019-2020 sezonu finalinde bordo-mavililer Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon ise grup aşamasında oynanan maçta Trabzonspor sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

