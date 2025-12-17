ABD ekonomisine ilişkin son göstergelerin ivme kaybına işaret etmesi, piyasalarda daha esnek bir para politikasına geçileceği beklentisini öne çıkardı. Bu görünümün etkisiyle yatırımcıların güvenli liman talebi artarken, kıymetli metallerde yükseliş eğilimi öne çıktı. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları da bu beklentilerle birlikte yukarı yönlü hareket ediyor. İslam Memiş'ten yatırımcıya 'uzak durun' uyarısı geldi. Peki gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 17 Aralık güncel altın fiyatları
Altın piyasasında canlı ve güncel fiyatlar yakından takip ediliyor. ABD’den açıklanan son makroekonomik göstergelerin ekonomik ivmede zayıflamaya işaret etmesi, faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken, bu görünüm altına olan talebi artırdı. Güvenli liman arayışıyla birlikte yükseliş trendine giren ons altın, önceki günü 4.302 dolar seviyesinden kapatırken, yeni işlem gününde de yukarı yönlü hareketini koruyor. İşte bugünkü gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.953,19 TL
Gram altın satıy fiyatı 5.953,97 TL
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.568,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.794,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 19.119,00 TL
Yarım atın satış fiyatı 19.582,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı
Cumhuriyet altını alış fiyatı 38.381,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 38.983,00 TL
Altın için sert dalga geliyor! İslam Memiş'ten yatırımcıya 'uzak durun' uyarısı
"Bu hafta piyasalarda geniş bant aralığına dikkat etmek gerekiyor. Sert dalgalanmalar olabilir" diyen İslam Memiş, yatırımcıları kısa vadeli işlemlerden en azından bu hafta uzak durmaya davet etti. Ons altın fiyatlarının haftaya yüzde 1 primle başladığını ve 2.342 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, "2.260–2.360 dolar aralığını bu hafta teknik olarak takip edeceğiz.
Bugün ya da bu hafta altın almak için uygun bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar kâr satışlarının gelmesini daha sağlıklı buluyorum. Euro/dolar paritesindeki geri çekilme ons altını da baskılayabilir" dedi. Gram altın TL fiyatı yaklaşık 6.000 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, "5.960–6.000 lira aralığında dengelenme çabası var.
Aşağıda 5.850 lira destek, yukarıda 6.000 lira direnç seviyesi bulunuyor. Gram altın da ons altın gibi şu an alım için uygun değil" diyerek yatırımcıları uyardı. Nakde ihtiyacı olanlar için bu seviyelerden altın satışı yapılabileceğini söyleyen Memiş, "Ev, araba gibi harcamalar için TL ihtiyacı varsa bu hafta değerlendirilebilir. Ancak nakit ihtiyacı yoksa beklemekte fayda var" dedi.