Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyatlık duyuyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoşgeldiniz. Dünyanın farklı yerlerinde bizleri takip eden kardeşlerimize selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Dünyaya kıymetli eserler kazandıran ödül sahiplerine teşekkür ederim. Aynı şekilde çok titiz ve hassas değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen kişileri belirleyen seçici kurulu da kutluyorum. Şair Yavuz Bülent Bakiler ile Niyazi Sayın'ı hürmetle yad ediyorum. Ülke ve millet olarak kendilerine çok şey borçluyuz.

Kayıplarımız sebebiyle bir yanımız yaprak döküyor olsa da diğer yanımız çiçek açmaya, boy atmaya devam ediyor.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıklamıştı.

Bu kapsamda "Bilim ve Kültür" dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ, "Müzik" dalında besteci Yalçın Tura, "Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık, "Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah, ödüle layık görülen isimler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün ise bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceğini kaydetti.

