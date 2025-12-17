MEMUR MAAŞI ZAMMI SON HESAPLAMA TABLOSU 2026: Emekli memur maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak, zam yüzdesinde beklenti ne yönde?

Milyonlarca memurun maaş zammını belirleyecek kritik süreçte sona gelindi. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, 5 Ocak’ta memur maaş zamları kesinleşecek. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde aralık ayı için yüzde 1,08’lik enflasyon beklentisi öne çıkarken, polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşlarına yapılacak artış merak ediliyor.
Memur zammında gözler yılın son enflasyon verisine çevrildi. Aralık ayı rakamlarının açıklanmasının ardından, 2026 Ocak ayında geçerli olacak memur maaş zamları netleşecek. En düşük memur maaşının kaç TL olacağı ise kamu çalışanlarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2.55 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 olmuştu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda yıllık %31,07 aylık %0,87 arttı. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.
MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN YENİ HESAP
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam %17.57 olarak hesaplandı. Bu oranda 1.000 liralık taban aylık da eklenecek.
Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı
* Toplam enflasyon: %11.21
* 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91
* Toplu sözleşme zammı: %11
* Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.
Öte yandan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminin değişmesiyle beraber ortaya yeni bir zam tablosu çıkıyor.
İşte yeni zam tablosu...
Toplam enflasyon: % %12.40
6 aylık oluşan enflasyon farkı: %%7.05
Toplu sözleşme zammı: %11
Toplam kümülatif zam: %18.83