Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı 2025: SSK ve Bağkur için ne kadar, nasıl alınır? İşte güncel tutarlar

Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı 2025: SSK ve Bağkur için ne kadar, nasıl alınır? İşte güncel tutarlar

20:3716/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı 2025
Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı 2025

Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı Aralık ayı itibarıyla yeniden gündemde. SSK ve Bağkur emeklileri için 2025 yılında geçerli olan Ziraat Bankası promosyon tutarları 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve başvuru nasıl yapılıyor?

Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı Aralık ayıyla birlikte yeniden gündeme geldi. SSK ve Bağkur emeklileri, maaşlarını Ziraat Bankası’na taşımaları halinde 3 yıl için peşin olarak ödenen promosyon tutarlarını araştırıyor. 2025 yılı için geçerli olan promosyon ödemeleri, emekli maaşına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, başvuru şartları ve yöntemleri de merak ediliyor.


Ziraat Bankası emekli promosyonu 2025 yılında ne kadar?

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan SSK ve Bağkur emeklilerine, maaş tutarına göre 3 yıllık peşin nakit promosyon ödemesi yapıyor. 2025 yılı için geçerli olan promosyon tutarları şu şekilde:


0 TL - 9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler: 12.000 TL

Promosyon tutarları, emeklinin bankadan aldığı maaş miktarına göre belirleniyor.


Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu nasıl alınır?

Ziraat Bankası emekli promosyon başvuruları birden fazla kanal üzerinden yapılabiliyor. Emekliler, aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak promosyon başvurusunda bulunabiliyor:


Ziraat Bankası şubeleri

İnternet şubesi

Ziraat Mobil uygulaması

ATM’ler

Müşteri İletişim Merkezi

SMS ile başvuru

SMS ile başvuru yapmak isteyenler, 4757 numarasına “PRO” yazıp bir boşluk bırakarak TC kimlik numarasını gönderiyor. Başvurunun ardından Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onay alınıyor.


Ziraat Bankası emekli promosyon şartları neler?

Ziraat Bankası emekli promosyonuna ilişkin öne çıkan şartlar şu şekilde:

Promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılıyor.

Hesaplama, emeklinin aldığı maaşın 1 aylık tutarı esas alınarak gerçekleştiriliyor.

Maaşta haciz veya nafaka kesintisi varsa, hesaplama kesintiler düşüldükten sonra yapılıyor.

Banka nezdinde açık takipte borcu bulunan emeklilerin başvuruları, borç tamamen kapatıldıktan sonra değerlendiriliyor.

Yeni yılda emekli maaşlarına yapılması beklenen artışlarla birlikte, promosyon tutarlarının da güncellenmesi öngörülüyor.




#ziraat bankası
#emekli maaşı promosyonu
#emekli promosyonu 2025
#ssk
#bağkur
#emekli maaşı
#promosyon tutarı
#banka promosyonu
#emeklilik
#nakit promosyon
#maaş taşıma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara su kesintisi 16 aralık 2025: Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara Yenimahalle, Polatlı ve Pursaklar ilçeleri su kesintisi programı