Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı 2025: SSK ve Bağkur için ne kadar, nasıl alınır? İşte güncel tutarlar

Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı Aralık ayıyla birlikte yeniden gündeme geldi. SSK ve Bağkur emeklileri, maaşlarını Ziraat Bankası’na taşımaları halinde 3 yıl için peşin olarak ödenen promosyon tutarlarını araştırıyor. 2025 yılı için geçerli olan promosyon ödemeleri, emekli maaşına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, başvuru şartları ve yöntemleri de merak ediliyor.
Ziraat Bankası emekli promosyonu 2025 yılında ne kadar?
Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan SSK ve Bağkur emeklilerine, maaş tutarına göre 3 yıllık peşin nakit promosyon ödemesi yapıyor. 2025 yılı için geçerli olan promosyon tutarları şu şekilde:
0 TL - 9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler: 12.000 TL
Promosyon tutarları, emeklinin bankadan aldığı maaş miktarına göre belirleniyor.
Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu nasıl alınır?
Ziraat Bankası emekli promosyon başvuruları birden fazla kanal üzerinden yapılabiliyor. Emekliler, aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak promosyon başvurusunda bulunabiliyor:
Ziraat Bankası şubeleri
İnternet şubesi
Ziraat Mobil uygulaması
ATM’ler
Müşteri İletişim Merkezi
SMS ile başvuru
SMS ile başvuru yapmak isteyenler, 4757 numarasına “PRO” yazıp bir boşluk bırakarak TC kimlik numarasını gönderiyor. Başvurunun ardından Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onay alınıyor.
Ziraat Bankası emekli promosyon şartları neler?
Ziraat Bankası emekli promosyonuna ilişkin öne çıkan şartlar şu şekilde:
Promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılıyor.
Hesaplama, emeklinin aldığı maaşın 1 aylık tutarı esas alınarak gerçekleştiriliyor.
Maaşta haciz veya nafaka kesintisi varsa, hesaplama kesintiler düşüldükten sonra yapılıyor.
Banka nezdinde açık takipte borcu bulunan emeklilerin başvuruları, borç tamamen kapatıldıktan sonra değerlendiriliyor.
Yeni yılda emekli maaşlarına yapılması beklenen artışlarla birlikte, promosyon tutarlarının da güncellenmesi öngörülüyor.