Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı 2025: SSK ve Bağkur için ne kadar, nasıl alınır? İşte güncel tutarlar

Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı Aralık ayıyla birlikte yeniden gündeme geldi. SSK ve Bağkur emeklileri, maaşlarını Ziraat Bankası’na taşımaları halinde 3 yıl için peşin olarak ödenen promosyon tutarlarını araştırıyor. 2025 yılı için geçerli olan promosyon ödemeleri, emekli maaşına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, başvuru şartları ve yöntemleri de merak ediliyor.