İmamoğlu’nun A takımı da yolsuzlukları anlattı: Gizli değil çok açık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sonucu hazırlanan “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesi, dosyanın gizli tanık beyanları üzerine kurulu olduğu algısını yerle bir etti. İddianamede gizli tanık beyanlarının yanı sıra çok sayıda itirafçı ifadesi, açık tanık anlatımı, müşteki beyanı, mali kayıtlar, banka hareketleri, faturalar, ihale evrakları ve teknik tespitler yer alıyor.

EN YAKININDAKİLER ANLATTI

105’i tutuklu 407 şüphelinin yer aldığı dosyada 76 şüpheli etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in soruşturmayı sulandırmak maksadıyla gündeme taşıdığı gizli tanıklara ilişkin iddiaları, 76 itirafçının verdiği ifadeler boşa çıkarttı. İmamoğlu’nun en yakınındaki İBB İştirakler Daire Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Adem Soytekin, Murat Kapki ve eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas itirafçı olup örgüte ilişkin tüm bildiklerini anlattı. İhale süreçleri, fatura düzenlemeleri, para akışları ve talimat zincirine ilişkin beyanlar, dosyada delil olarak yer aldı. Bu itiraflar ayrıca banka kayıtları, HTS dökümleri ve mali belgelerle desteklendi.

SADECE İTİRAFÇILAR DEĞİL TANIKLAR DA VAR

Dosyada kimlikleri açık şekilde ifade veren çok sayıda tanık da bulunuyor. Aralarında belediye yöneticileri ve iş insanlarının da yer aldığı bu tanıkların, ihalelerin yürütülme süreci, ödeme yöntemleri, şirketler arası ilişkiler ve belediye içindeki işleyişe dair ayrıntılı anlatımları dosyaya girdi. Dosyada ihaleler ve hizmet alımlarına ilişkin usulsüzlük iddiaları nedeniyle müşteki sıfatıyla ifade veren kişi ve kurumlar da yer aldı.

GİZLİ TANIK İFADELERİ DELİLLENDİRİLİYOR

Tüm bunlara rağmen dosyadaki gizli tanık sayısı ise sadece 15. Bunlar, Meşe, Doğan, İlke, Çınar, Rüzgar, Maun, Gürgen, Mimoza, Köknar, Sekoya, Zeytin, Martı, Kartal, Şahin ve Ladin kod adlı tanıklar. Gizli tanıkların ifadelerinin dosyada tek başına esas alınmaması, maddi deliller ve açık ifadelerle desteklenmesi dikkat çekiyor.

İLKE, AHMET TAŞÇI MI?

Özgür Özel’in ortaya attığı “Gizli tanık İlke’nin Ahmet Taşçı olduğu” iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Taşçı iddianamede gizli tanık değil, açık tanık olarak yer alıyor. Ahmet Taşçı’nın ifadesini geri çektiğini gündeme getiren Özel, Taşçı’nın ifadesinde adını verdiği amcasının oğlu Kabil Taşçı’nın sahte fatura düzenlemeyi kabul ettiğini, Vedat Şahin’in ise etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı konumuna geçtiğini ise kamuoyundan gizliyor.

EK İDDİANAME YOLDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, mevcut tutuklu ve tutuksuz şüpheliler yönünden sürüyor. Savcılık, yeni deliller ve beyanlar doğrultusunda ek iddianame üzerinde çalışıyor.











