Ordu’da okullara kar tatili var mı? 17 Aralık Çarşamba Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

13:5616/12/2025, Salı
Meteoroloji’den yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında Ordu’da kar yağışı başladı. Ordu'nun Ulubey, Gürgentepe, Gölköy, Kabadüz, Aybastı, Akkuş ve Korgan ilçelerinde kar etkili oldu. Belediye ve Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadeleye devam ediyor. Karın yağmasıyla birlikte öğrenciler 17 Aralık Çarşamba yarın Ordu’da okulara kar tatili olup olmadığını merak etmeye başladı.

Ordu’da bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Ordu’nun Akkuş, Mesudiye, Gürgentepe, Kabadüz gibi yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı dün itibarıyla etkili olmaya başladı. Sahil kesimlerde ise zaman zaman karla karışık yağış görülüyor.

Kar yağışı 300 rakıma kadar inmiş durumda. Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle gözler, Ordu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü‘nün yapacağı kar tatili açıklamasına çevrildi. Okulların tatil edileceği bilgisi bu kurumlar tarafından veriliyor.

Ordu’da okullar tatil mi?

Ancak şu ana kadar Ordu Vallğʼnde gelen br son dakka açıklaması olmadığından Ordu'nun Akkuş, Altınordu,Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkzce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudye, Perşembe, Ulubey, Ünye ilçelerinde 17 Aralık Çarşamba yani yarın okullar tatil oluğuna dair Valilikten resmi bir açıklama gelmedi.

16 Aralık 2025 Salı günü Ordu hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 6° C, nem oranı % 94, rüzgar 11km/s ve Yağmurlu olması bekleniyor. Ordu yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 8° C, Yağmurlu olması bekleniyor.

Ordu Hava Durumu Anlık Verileri İçin Tıklayın

#Ordu hava durumu
#Ordu okul tatili
#kar tatili
