TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark için kritik tarih

2025 Aralık enflasyonu, memur ve emeklilerin 2026 yılı maaş artışını belirleyecek en kritik veri olarak öne çıkıyor. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlarla birlikte yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve zam oranları kesinlik kazanacak.





Aralık enflasyonu için açıklama tarihi

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini kural olarak her ayın 3’ünde yayımlıyor. Ancak 3 Ocak 2026 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2025 Aralık enflasyonu, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. Bu veriyle birlikte 2026 yılında geçerli olacak memur ve emekli maaş artışları da resmiyet kazanacak.

Kasım verileri zam tablosunu şekillendirdi

TÜİK’in 3 Aralık’ta duyurduğu Kasım 2025 enflasyonuna göre aylık artış yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, beş aylık dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,20; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5,90 oranında enflasyon farkının oluştuğunu gösterdi.





6 aylık enflasyon farkı neyi belirleyecek?

Aralık ayı verisinin eklenmesiyle Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece memur maaş zammı ile emekli aylıklarına yapılacak artışlar kesinleşmiş olacak. Bu oranlar, 2026 yılının tamamında uygulanacak maaş düzenlemelerinin temelini oluşturacak.

Dezenflasyon mesajı ve resmi hedefler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte Türkiye’de oranların yüzde 20’li seviyelere gerilemesinin beklendiğini ifade ederek, 2026 yılında dezenflasyon sürecinin devam edeceğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda ise 2025 yıl sonu için yüzde 31-33, 2026 sonu için ise yüzde 13-19 aralığında bir enflasyon öngörüsü paylaşıldı.



















