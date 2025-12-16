Yeni Şafak
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 16 ARALIK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

10:2816/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
16 Aralık 2025’te yaşanan sarsıntılar sonrası vatandaşlar “Deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayımladığı son dakika depremler listesi merak konusu oldu.

Balıkesir’den Kahramanmaraş’a, Erzincan’dan İstanbul’a kadar birçok ilde deprem olup olmadığı merak ediliyor. 16 Aralık 2025 Çarşamba gününe ait sarsıntı bilgileri için Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan son depremler listesi araştırılıyor. İşte detaylar…

SON DEPREMLER 16 ARALIK 2025

AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.

ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

