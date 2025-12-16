Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Bugün (16 Aralık) hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış ve kar bekleniyor? İşte Meteoroloji'nin güncel açıklaması.
Yeni haftada sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta başında etkili olan yağışlı hava çarşamba gününden itibaren yurdu terk edecek.
METEOROLOJİ'DEN 9 İLE KAR YAĞIŞI UYARISI
Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve donla birlikte Marmara’nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre bugün kar yağışı yaşanması beklenen şehirler:
Çankırı
Elazığ
Kayseri
Kastamonu
Amasya
Samsun
Kars
Van
Erzurum
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUGÜN (16 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 12°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 14°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
BATMAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu