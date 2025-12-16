Yeni Şafak
9 ilde kar bekleniyor! Bugün (16 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji tahminini yayınladı

Tuğba Güner
08:5216/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Bugün (16 Aralık) hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış ve kar bekleniyor? İşte Meteoroloji'nin güncel açıklaması.

Yeni haftada sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta başında etkili olan yağışlı hava çarşamba gününden itibaren yurdu terk edecek.

METEOROLOJİ'DEN 9 İLE KAR YAĞIŞI UYARISI

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve donla birlikte Marmara’nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.


İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre bugün kar yağışı yaşanması beklenen şehirler:

Çankırı

Elazığ

Kayseri

Kastamonu

Amasya

Samsun

Kars

Van

Erzurum










KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN (16 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Az bulutlu





EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.













ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu







SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

BATMAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



























GÜNCEL HAVA DURUMU

