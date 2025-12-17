Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve tek tek illeri açıkladı. Tahmine göre bugün bazı bölgelerde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Bugün (17 Aralık) hava nasıl olacak? Hangi illerde sis, yağış ve kar bekleniyor? İşte Meteoroloji'nin güncel açıklaması.
Yeni haftada sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta başında etkili olan yağışlı hava çarşamba gününden itibaren yurdu terk edecek.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ OLACAK MI?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, Türkiye genelinde yağışlı sistemin etkisini kaybettiğini söyledi. Tek'e göre İstanbul'da birkaç gün önce görülen yağışlı hava doğuya kaydı ve kısa vadede kent genelinde yağış beklenmiyor.
EN YAKIN YAĞIŞ PAZAR GÜNÜ
Adil Tek, yakın vadede İstanbul için en yakın yağış ihtimalinin hafta sonu olduğunu belirtti. Pazar günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkili olmasının beklendiğini ifade eden Tek, bu sistemin 22-23 Aralık sonrasında da art arda yeni yağışlar getirebileceğini söyledi. Ancak söz konusu yağışların sıcaklıkları ciddi şekilde düşürmeyeceğinin altını çizdi.
BUGÜN (17 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor.
BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu