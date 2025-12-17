Yeni Şafak
Sis ve don uyarısı! Bugün (17 Aralık) hava nasıl olacak? Meteoroloji tahminini yayınladı

Tuğba Güner
08:3317/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve tek tek illeri açıkladı. Tahmine göre bugün bazı bölgelerde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Bugün (17 Aralık) hava nasıl olacak? Hangi illerde sis, yağış ve kar bekleniyor? İşte Meteoroloji'nin güncel açıklaması.

Yeni haftada sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta başında etkili olan yağışlı hava çarşamba gününden itibaren yurdu terk edecek.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ OLACAK MI?


Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, Türkiye genelinde yağışlı sistemin etkisini kaybettiğini söyledi. Tek'e göre İstanbul'da birkaç gün önce görülen yağışlı hava doğuya kaydı ve kısa vadede kent genelinde yağış beklenmiyor.

EN YAKIN YAĞIŞ PAZAR GÜNÜ


Adil Tek, yakın vadede İstanbul için en yakın yağış ihtimalinin hafta sonu olduğunu belirtti. Pazar günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkili olmasının beklendiğini ifade eden Tek, bu sistemin 22-23 Aralık sonrasında da art arda yeni yağışlar getirebileceğini söyledi. Ancak söz konusu yağışların sıcaklıkları ciddi şekilde düşürmeyeceğinin altını çizdi.

BUGÜN (17 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu




























ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu















