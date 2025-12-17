ABD Netanyahu’nun kulağını çekti

ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nde Hamas komutanlarından Raid Saad'a düzenlenen suikastın ateşkesin ihlali olduğu mesajını ileterek çok sert tepki gösterdiği iddia edildi. Axios’a konuşan iki ABD’li yetkiliye göre, Batı Şeria, Gazze ve Suriye’de uluslararası hukuku hiçe sayan ve işgal ettiği alanları genişletmeye çalışan terör devleti İsrail, parya devlete dönüştü. Kaynaklar, suikast sonrası Başkan Donald Trump’ın çok sert tepki verdiğini, İsrail’in uluslararası hukukun yanı sıra Trump’ın otoritesini de yok saydığını ve imajını hedef aldığını düşündüğünü belirtti.

TRUMP’IN İTİBARINI ZEDELEYEMEZSİNİZ

ABD'li yetkilere dayandırılan habere göre, Beyaz Saray yetkilileri Raid Saad suikastı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu azarladı. Washington yönetiminin suikast sonrası Başbakan Netanyahu yönetimini sert bir dille kınadığını vurgulayan ABD’li yetkili, "Beyaz Saray'ın Netanyahu'ya mesajı şuydu: 'Eğer itibarınızı zedelemek ve anlaşmalara uymadığınızı göstermek istiyorsanız buyurun, ama Gazze'deki anlaşmaya arabuluculuk eden Başkan Trump'ın itibarını zedelemenize izin vermeyeceğiz'" dedi. Yedioth Ahronot gazetesi de ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki Beyaz Saray yetkililerinin, Netanyahu'ya talimatı bizzat verdiği Raid Saad suikastı sonrasında "küfürler yağdırdığı" iddiasına yer vermişti.

NORMALLEŞME ANLAŞMALARI KAĞIT ÜSTÜNDE KALDI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in artık Netanyahu'dan "bıkmış vaziyette" olduklarının altını çizen ABD’li yetkililer, "Steve ve Jared, İsrail'in Gazze’ye ilişkin çeşitli konulardaki uzlaşmaz tavrından dolayı kızgın" dedi. Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ne saldırılarla birlikte son iki yılda uluslararası toplumdan dışlandığının altını çizen ABD’li yetkililerinden biri, "İsrail parya devlete dönüştü. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin neden onunla görüşmeyi reddettiğini ve Abraham Anlaşmalarından beş yıl sonra neden hâlâ Birleşik Arap Emirlikleri’ne davet edilmediğini kendisine sormalı" ifadelerini kullandı.

BOŞUNA ZAMAN HARCAMAYACAĞIZ

Trump yönetiminin bu durumu düzeltmek için çok çalıştığını belirten ABD’li yetkili, "Ancak Netanyahu gerilimi azaltmak için gerekli adımları atmak istemiyorsa, Abraham Anlaşmaları'nı genişletmeye çalışarak zamanımızı boşa harcamayacağız" dedi. Washington yönetiminin Netanyahu hükümetinden yalnızca Gazze Şeridi konusunda değil aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinden de son derece rahatsız olduğunun altını çizen ABD’li yetkili, "Ondan Arap dünyasında provokasyon olarak algılanan adımlar atmamasını istiyoruz" ifadesine de yer verdi.

ÖNCE NETANYAHU’YU UYARDI SONRA TÜRKİYE’YE GELDİ

Yetkililere göre İsrail, sınır ötesi saldırılarılarıyla ABD’nin Ahmed Şara hükümetindeki Suriye’yi istikrara kavuşturma çabalarını zayıflatırken Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına ulaşma hedefini baltalıyor. Söz konusu meseleyi görüşmek üzere ABD özel temsilcisi Tom Barrack, Netanyahu ile Kudüs’te bir araya geldi ve Trump’ın sert mesajlarını iletti. Görüşme sonrası İsrail basını tek bir ağızdan, “Netanyahu Barrack’la Suriye konusunda uzlaştı” haberini girdi. Ardından Barrack Türkiye’ye gelerek Dışileri Bakanı Hakan Fidan’la görüştü. Söz konusu görüşmede, Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ve Suriye’nin geleceğinin ele alındığı belirtildi.







