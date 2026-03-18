Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala bayram namazı saatleri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Bayram sabahı yurt genelinde camiler sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taşacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı saatlerini açıklarken Balıkesir’de bayram namazının 20 Mart 2026 Cuma günü saat 07:43’te kılınacağı duyuruldu. Bayram namazını cemaatle eda etmek isteyen vatandaşların belirtilen saatten önce camilerde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor. Peki bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala vatandaşlar, bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 20 Mart 2026 Cuma günü Ramazan Bayramı’nın ilk sabahında Balıkesir’de bayram namazı saat 07:43’te kılınacak. Peki bayram namazı kaç rekat? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?
Balıkesir bayram namazı saat kaçta?
Ramazan Bayramı’nın 1. günü olan 20 Mart 2026 sabahı, bayram namazı güneş doğduktan kısa süre sonra camilerde cemaatle kılınır. Balıkesir için Diyanet takvimine göre belirlenen resmi vakit 07:43 olarak açıklanmıştır.
Vatandaşların namaz vaktinden en az yarım saat önce camilerde hazır bulunması, hem saf düzeni hem de bayram vaazını dinlemek açısından önem taşıyor.
Bayram namazı kaç rekat?
Bayram namazı, biri Ramazan Bayramında, diğeri Kurban Bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekâtlı bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, Cuma namazının vücub şartlarını taşıyan kimselere vaciptir. Şafii ve Malikilere müekked sünnet, Hanbelilere göre ise farz-ı kifayedir.
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır. Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazı 1. Rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. Rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
Bayramın önemi
Bayramlar; sevinç, neşe ve coşkunun topluca hissedildiği, paylaşıldığı ve yaşandığı müstesna günlerdir. Modern dünyanın olabildiğince insanları bireyselleştirip kalabalık içinde yalnızlaştırmasına karşı panzehirdir. Akrabalık bağlarının kolayca kopartılıp atılmasının önüne geçen koca bir settir. Bayramlarımız, bencilleşen, dünyevi menfaatten başka bir şey düşünmeyen insanlara; kardeşliği, paylaşmayı, sıcaklığı ve sevgiyi getiren bir şefkat elidir. Bayramlarımız, küsleri, dargınları barıştırır, öfke ve kinleri yatıştırır. Kucaklaşma ve ziyaretleşme hazzının ev ev, sokak sokak, dalga dalga yayıldığı bir coşku selidir. Bayramlarımız, akrabalıkları, komşulukları, arkadaşlıkları pekiştirir. Yoksul ve fakirleri sevindirir. Yetimlerin elinden tutar, huzurevlerinde yalnızlığa terk edilenlerin bir ümitle beklediği mutluluktur, yüzümüze sevinç katar. Evimize, sokağımıza, mahallemize, köyümüze, şehrimize, ülkemize neşe katar.