LIVERPOOL - GALATASARAY CANLI İZLE

Temsilcimiz Galatasaray, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool'a konuk oluyor. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Anfield'da çeyrek finali biletini almak istiyor.
Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Polonyalı hakem Marciniak düdük çalacak.
Galatasaray'da tek eksik Davinson Sanchez. Kolombiyalı stoper gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Teknik direktör Okan Buruk ile oyunculardan Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda olası çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.
Liverpool'da Bradley, Isak ve Endo sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.