ABD ile İsrail'in saldırısının ardından İran'dan Riyad'a füze

İran, İsrail-ABD savaşı 19'ncu gününde şiddetlenerek devam ediyor.

İran'ın Buşehr eyaletindeki petrol rafinerileri, ABD ve İsrail'in koordineli saldırılarıyla hedef alındı.

İran'dan Riyad'a füze saldırısı

Saldırının ardından henüz can kaybı ve yaralı bilgisi verilmezken Tahran yönetimi, Körfez'deki 3 ülkeye saldırı tehdidinde bulundu.

Riyad'da peş peşe patlamalar

Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıklarken kentte büyük patlamalar meydana geldi.

İran tarafından Riyad’daki ABD savaş uçaklarının yakıt deposunu vurdukları yönünde açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan'ın ardından Katar

İran'ın Suudi Arabistan'ın ardından Katar'daki petrol tesislerini hedef aldığı bildirildi.

QatarEnergy, İran füzelerinin Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ni vurduğunu, yangınlara ve büyük hasara yol açtığını açıkladı.

Acil durum ekiplerinin olay yerine müdahale ettiği, tüm personel güvende ve herhangi bir can kaybı bildirilmediği belirtildi.

Katar Emiri Şeyh Temim, İran’ın enerji tesislerini vurmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu, dünyanın en kritik enerji merkezlerinden birine yönelik pervasız ve tehlikeli bir tırmanış anlamına geliyor." dedi.

Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanları Riyad'da toplanacak

Öte yandan Suudi Arabistan, "bölgenin güvenliğini ve istikrarını destekleme yollarını" ele alacak Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantısına ev sahipliği yapıyor.

Başkent Riyad'da gerçekleşecek toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.







