ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 19'uncu günü: İran'dan intikam misillemesi

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran'ın art arda düzenlediği misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv’de sirenler bir kez daha çaldı. İsrail basını, İran'ın düzenlediği füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü bildirdi.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
06.51:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında bir balistik füze ve 15 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
06.11:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
06.05:
06.03:
Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarının savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.
05.47:
Kuveyt, hava sahasına giren 7 İHA'nın düşürüldüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri ise füze ve İHA saldırılarını önlemek için hava savunma sistemlerini devreye aldığını açıkladı.
05.45:
İran'ın art arda düzenlediği misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv’de sirenler bir kez daha çaldı.
05.14:
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezi noktalarından birindeki bina için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu.
05.04:
İran'ın yeni saldırı düzenlemesinin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı
05.00:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı el-Akabiye beldesinde çok katlı bir binaya saldırı düzenledi.
04.54:
04.45:
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında art arda şiddetli 3 patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) yerleşim yerindeki parka düştü.
04.42:
İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.
04.34:
İsrail'in hedefindeki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yeni bir patlama sesi duyuldu, dumanlar yükselmeye başladı
04.15:
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği iki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
03.45:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında bir balistik füze ve 13 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
03.41:
Irak'ın Erbil kentinin Köysancak ilçesinde atılan kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) birinin isabet ettiği bölgede patlama sesi duyulduğu ve büyük bir yangının çıktığı bildirildi.
03.38:
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında yeniden şiddetli patlama sesleri duyuldu.
03.31:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı el-Akabiye beldesinde bir bina için saldırı ve tahliye tehdidinde bulundu.
03.10:
Kuveyt ordusu, İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu açıkladı.
02.54:
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Balata Sokağı Mahallesi ile şehrin güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.
02.50:
02.44:
İsrail basını, İran'ın düzenlediği füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü bildirdi.
02.25:
İsrailli devlet televizyonu KAN: İran'dan düzenlenen saldırı nedeniyle Tel Aviv'de bir istasyonun hasar görmesi üzerine tren seferleri geçici olarak durduruldu.
02.22:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında 9 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
02.09:
İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı.
01.54:
İsrail basını: İlk belirlemelere göre İsrail'in merkezindeki 4 noktada İran füzeleri nedeniyle hasar oluştu.
01.42:
İsrail ordusunun zorla yerinden etme ve saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinden kuzeye göç dalgası başladı.
01.05:
Birleşik Arap Emirlikleri, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füze ve İHA'lara müdahale ettiğini duyurdu.
#İran
#İsrail
#ABD