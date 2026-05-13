Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bordo-mavililere turu getiren golleri 78. dakikada Arda Çağan Çelik (K.K) ile 90+2. dakikada Ernest Muçi attı. Fırtına'nın finaldeki rakibi TÜMOSAN Konyaspor oldu.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı.
Trabzonspor finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak. Türkiye Kupası'nın sahibini bulacağı karşılaşma 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya'da oynanacak.
Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Hamza, Arda, Hanousek, Diabate, Samed, Ensar, Erk, Göktan, Ayaz.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Salih, Lovik, Benjamin Bouchouari, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.
13. dakikada sağdan Trabzonspor atağında Muçi'nin ortasında arka direkteki Onuachu'nun dokunamadığı top auta çıktı.
37. dakikada Ensar Kemaloğlu'nun soldan ortasında Furkan Ayaz Özcan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
62. dakikada Gençlerbirliği'nde Erk Arda Aslan takımını öne geçiren golü attı: 1-0.
78. dakikada Ernest Muçi'nin kullandığı korner vuruşunda ters kafa vuruşu yapan Arda Çağan kendi ağlarına topu gönderdi: 1-1.
90+2. dakikada Ernest Muçi uzak mesafeden ceza sahası çaprazında harika bir şutla uzatmalarda ağları bulan isim oldu: 1-2.