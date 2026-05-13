Trabzonspor Gençlerbirliği'ni eledi: Türkiye Kupası'nda finale yükseldi (ÖZET)

22:26 13/05/2026
Karşılaşmadan kare.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bordo-mavililere turu getiren golleri 78. dakikada Arda Çağan Çelik (K.K) ile 90+2. dakikada Ernest Muçi attı. Fırtına'nın finaldeki rakibi TÜMOSAN Konyaspor oldu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı.

Bordo-mavililere turu getiren golleri 78. dakikada Arda Çağan Çelik (K.K) ile 90+2. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü 62. dakikada Erk Arda Aslan attı.

Trabzonspor finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak. Türkiye Kupası'nın sahibini bulacağı karşılaşma 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya'da oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Hamza, Arda, Hanousek, Diabate, Samed, Ensar, Erk, Göktan, Ayaz.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Salih, Lovik, Benjamin Bouchouari, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.


MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sağdan Trabzonspor atağında Muçi'nin ortasında arka direkteki Onuachu'nun dokunamadığı top auta çıktı.

37. dakikada Ensar Kemaloğlu'nun soldan ortasında Furkan Ayaz Özcan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

İKİNCİ YARI

62. dakikada Gençlerbirliği'nde Erk Arda Aslan takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

78. dakikada Ernest Muçi'nin kullandığı korner vuruşunda ters kafa vuruşu yapan Arda Çağan kendi ağlarına topu gönderdi: 1-1.

90+2. dakikada Ernest Muçi uzak mesafeden ceza sahası çaprazında harika bir şutla uzatmalarda ağları bulan isim oldu: 1-2.


