Sumud Filosu yeniden Gazze için Marmaris'ten Akdeniz'e açılıyor

Gazze’deki hukuksuz ablukayı sivil insiyatifle delmeyi hedefleyen Küresel Sumud Filosu (GSF), nihai kararını Marmaris’te ilan etti. "Özgürlük Filosu Koalisyonu" ile güçlerini birleştiren filo; gıda ve tıbbi malzemeden oluşan yardımları Gazze kıyılarına ulaştırmak üzere yarın sabah demir alıyor.

45 ülke tek yürek

Filo temsilcileri, Filistin halkının maruz kaldığı 78 yıllık mülksüzleştirme ve işgale karşı artık sadece "anma" etkinliklerinin yeterli olmadığını vurguladı. Yapılan ortak açıklamada, "Eylemsiz anma dönemi bitmiştir. Dünya sessiz kalsa da biz Gazze’ye, çocuklara ve ailelere yardım götürmek için denizde olacağız" ifadeleri kullanıldı.

Şiddet ve işkenceye rağmen geri dönmediler

Nisan sonunda uluslararası sularda yaşanan müdahaleler, gözaltılar ve işkence iddiaları filonun kararlılığını sarsmadı. 10 günlük esaretin ardından 10 Mayıs’ta serbest bırakılan Yönlendirme Komitesi üyeleri Saif Abukeshek ve Thiago Ávila’nın dönüşüyle filo yeniden kenetlendi. GSF yetkilileri, gönüllülerin uluslararası sularda maruz kaldığı darp ve kötü muameleyi "devlet korsanlığı" olarak nitelendirerek, hukuk mücadelesinin süreceğini belirtti.

Thiago’nun acı kaybı: "Annemi hapisteyken kaybettim"

Toplantının en duygusal anlarından biri, aktivist Thiago’nun konuşmasıydı.

İsrail tarafından alıkonulduğu sırada annesini kaybettiğini öğrenen Thiago, bu kişisel acısının bile kendisini durduramayacağını ifade etti: "Annemi kaybetmiş olsam bile, bu Filistinlilerin her an yaşadığı bir gerçek. Sesimizi yükseltmeye ve sivil inisiyatifi büyütmeye devam etmeliyiz." Thiago ayrıca, Latin Amerika ve Brezilya’daki güçlü halk desteğinin kendilerine büyük moral verdiğini ekledi.

Sadece denizden değil karadan da kuşatma kırılıyor