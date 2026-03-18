Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde inşa edilen 608 sosyal konutun yapımı tamamlandı. Proje kapsamında modern yaşam alanlarıyla birlikte altyapı ve çevre düzenlemeleri de hayata geçirilirken, konutların bölgedeki vatandaşların barınma ihtiyacına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Tamamlanan konutların hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte Selçuk’ta yeni bir yaşam alanı oluşacak. TOKİ İzmir sosyal konutların anahtar teslimlerine ilişkin takvimi açıkladı.
TOKİ İzmir sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?
Tamamlanan konutlar, 16 Mart – 13 Nisan 2026 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
İzmir Selçuk Zafer Mahallesi sosyal konutların teslimi başladı mı?
İzmir Selçuk Zafer Mahallesi'nde inşası tamamlanan 2. Etap sosyal konut projesinde hak sahipleri için teslimatlar 16 Mart 2026 itibarıyla başladı.
Modern projede, farklı aile ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan 285 adet 2+1 ve 342 adet 3+1 olmak üzere toplam 620 daire yer alıyor. Mimari yapısıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek proje, sadece barınma imkânı sunmakla kalmayıp sosyal yaşamı destekleyen zengin donatılarıyla da dikkat çekiyor.
Proje alanında vatandaşların kullanımına sunulmak üzere geniş bir açık otopark inşa edilirken, çevre düzenlemesi kapsamında geniş yeşil alanlara ve dinlenme alanlarına yer verildi.
Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla oluşturulan spor alanları ile çocukların güvenle vakit geçirebileceği modern oyun parkları, projenin en önemli sosyal donatıları arasında bulunuyor. Projede, 1 adet mescit, 1 adet anaokulu, 1 adet 5 bin kişilik arıtma tesisi ve 5 adet ticaret merkezi de yer alıyor.
13 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek olan teslim programı kapsamında, hak sahipleri belirlenen günlerde anahtarlarını teslim alarak yeni yuvalarına taşınabilecek. Zafer Mahallesi'ndeki mahalle kültürünü modern şehircilik anlayışıyla birleştiren ikinci etabın, bölgedeki konut ihtiyacına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.