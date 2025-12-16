Dünyayı ayağa kaldıran liste! 2025’in en çok nefret edilen 25 ismi açıklandı, zirvedeki isim dikkat çekti: Netanyahu kaçıncı sırada?

Onlar, güç, hırs ve ideoloji uğruna aldıkları kararlarla milyonların hayatını doğrudan etkiledi. Bu kararlar, küresel ölçekte tepki toplayarak bazı isimleri nefretin simgesi haline getirdi. TheTopTens verilerine dayanan 2025 sıralaması, dünya genelinde en çok nefret edilen 25 kişiyi gözler önüne sererken, kamuoyunda infial yaratan isimlerin yer aldığı listede zirvedeki isim ve Netanyahu’nun sıralaması tartışma konusu oldu.
İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK NEFRET EDİLEN İNSANLARI!
25) BEN SHAPIRO | AVUKAT - KONUŞMACI
Benjamin Aaron Shapiro (15 Ocak 1984 doğumlu) Amerikalı siyasi yorumcu, medya sunucusu, avukat ve yazardır. İlk kitabı Brainwashed: How Universities Indoctrinate America's Youth'u (Beyin Yıkama: Üniversiteler Amerika'nın Gençliğini Nasıl Endoktrine Ediyor) 2004 yılında 20 yaşındayken yayınladı. Shapiro, The Daily Wire'ın kurucu ortağı ve aynı zamanda günlük podcast ve radyo programı The Ben Shapiro Show'un sunucusudur.
24) GEORGE SOROS | İŞ ADAMI
12 Ağustos 1930'da doğan Soros, Soros Fund Management'ın başkanı oldu ve 1992'deki Kara Çarşamba İngiltere para krizi sırasında elde ettiği 1 milyar dolarlık kârla uluslararası üne kavuştu. Macar asıllı Amerikalı yatırımcı, iş adamı, hayırsever, siyasi aktivist ve yazar, Open Society Foundations aracılığıyla 32 milyar doların üzerinde bağışta bulunarak demokrasi, eğitim, halk sağlığı ve insan haklarının geliştirilmesine yönelik küresel çabaları desteklemiştir.
23) XI JINPING | ÇİN LİDERİ
Xi Jinping, şu anda Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olarak görev yapan Çinli bir politikacıdır. 2012 yılından bu yana Çin'in en üst düzey liderlik pozisyonunda bulunmaktadır. Xi, Mao Zedong'dan bu yana Çin'in en güçlü lideri olarak kabul edilmektedir.
22) JEFF BEZOS | AMAZON'UN SAHİBİ
12 Ocak 1964 doğumlu Jeffrey Preston Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır ve daha önce şirketin başkan ve CEO'su olarak görev yapmıştır. Bezos ayrıca The Washington Post'un sahibidir ve özel bir havacılık şirketi olan Blue Origin'i kurmuştur. Amerikalı girişimci, "Jeff" Bezos, aynı zamanda medya sahibi, yatırımcı, bilgisayar mühendisi ve ticari astronottur.
21) KEIR STARMER | BİRLEŞİK KRALLIK BAŞKANI
Keir Rodney Starmer 2024'ten beri Birleşik Krallık başbakanı ve 2020'den beri İşçi Partisi Lideri olarak görev yapan bir İngiliz siyasetçi ve avukattır. Daha önce 2020'den 2024'e kadar Muhalefet Lideriydi. 2015'ten beri Parlamento üyesi olan Starmer, 2008'den 2013'e kadar Kamu Savcılığı Direktörü olarak görev yaptı.
20) BLAKE LIVELY | OYUNCU
Blake Ellender Lively Amerikalı bir aktris. En çok CW'nin drama dizisi Gossip Girl'deki Serena van der Woodsen rolüyle tanınıyor. Lively ayrıca The Sisterhood of the Traveling Pants, Green Lantern, The Age of Adaline ve The Shallows gibi birçok önemli filmde de rol aldı.
19) GAVIN NEWSOM | SİYASETÇİ İŞ ADAMI
Gavin Christopher Newsom (10 Ekim 1967 doğumlu) Amerikalı bir siyasetçi ve iş adamıdır. 2019'dan beri Demokrat Parti üyesi olarak Kaliforniya'nın 40. valisi olarak görev yapmaktadır.
18) JOE BIDEN | ESKİ ABD BAŞKANI
Joseph Robinette Biden Jr. (20 Kasım 1942 doğumlu), Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olan Amerikalı bir politikacıdır. Demokrat Parti üyesi olan Biden, 2009-2017 yılları arasında Başkan Barack Obama döneminde 47. başkan yardımcısı olarak görev yaptı ve 1973-2009 yılları arasında Delaware'i ABD Senatosu'nda temsil etti.
17) NICK FUENTES | YORUMCU
Nicholas Joseph Fuentes, Amerikalı aşırı sağ siyasi yorumcu, aktivist ve internet yayıncısıdır. Groypers adlı hareketin lideri olarak tanınmaktadır. Kendini Hristiyan milliyetçisi olarak tanımlayan Fuentes, otoriterlik yanlısı tutumları ve incel alt kültürüyle olan ilişkisiyle dikkat çekmiştir.
16) ANDREW TATE | KİCKBOKS
Emory Andrew Tate III (1 Aralık 1986 doğumlu) İngiliz-Amerikalı bir iş adamı, sosyal medya fenomeni ve eski profesyonel dövüşçüdür..
15) MARJORIE TAYLOR GREENE | POLİTİKACI
Marjorie Taylor Greene, genellikle MTG kısaltmasıyla anılan Amerikalı aşırı sağcı bir politikacı ve iş kadınıdır. 3 Ocak 2021'den beri Georgia'nın 14. kongre bölgesinin ABD Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.
14) KANYE WEST | MÜZİSYEN
Kanye West, Amerikalı bir rapçi, söz yazarı, plak yapımcısı ve moda tasarımcısıdır. 21. yüzyılın en etkili ve tartışmalı sanatçılarından biri olarak kabul edilir.
13) KATY PERRY | MÜZİSYEN
Katheryn Elizabeth Hudson, profesyonel olarak "Katy Perry" adıyla tanınan sanatçı, 25 Ekim 1984'te Santa Barbara, Kaliforniya'da doğdu. Şarkıcı, söz yazarı, oyuncu olan Hudson, 2013'ten beri UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak görev yapıyor.
12) KAMALA HARRIS | SİYASETÇİ
Kamala Devi Harris, 2021'den 2025'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin 49. Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış Amerikalı bir siyasetçi ve avukattır. Harris, Amerikan tarihinde ilk kadın başkan yardımcısı, ilk Afrikalı Amerikalı ve ilk Asyalı Amerikalı başkan yardımcısı olarak tarihe geçti.
11) RACHEL ZEGLER | OYUNCU
Rachel Anne Zegler, Amerikalı bir oyuncu ve şarkıcıdır. Steven Spielberg'in West Side Story m1üzikal uyarlamasında Maria rolünü oynadıktan sonra ünlendi. Kariyeri boyunca birçok tartışmaya da karıştı; bunların en dikkat çekeni, Disney'in 1937 yapımı Pamuk Prenses filminin 2025 yapımı canlı aksiyon versiyonunda rol almasıydı. Orijinal filmi, hikayeyi beğenmemesi ve siyasi görüşleri nedeniyle eleştirmişti.
10) BEŞAR ESAD
11 Temmuz 1965 doğumlu Beşar Hafız Esad, 17 Temmuz 2000'den 8 Aralık 2024'e kadar Suriye'nin 19. Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış, Suriyeli halk tarafından devrilmiştir. Sednaya hapishanesinde yaşanılanların ortaya çıkması bu nefreti daha da artırmıştır.
9) KIM JONG-UN | KUZEY KORE LİDERİ
Kim Jong-un (8 Ocak 1983 doğumlu), Aralık 2011'den beri Kuzey Kore'nin Yüksek Lideri ve Nisan 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olarak görev yapan Kuzey Koreli bir politikacıdır. Babası Kim Jong-il ve dedesi Kim Il-sung'dan sonra Kim hanedanının üçüncü lideridir. Ayrıca, ülkenin 1948'de kurulmasından sonra doğan ilk Kuzey Kore lideridir.
8) ZELENSKI | UKRAYNA BAŞKANI
Volodimir Oleksandrovych Zelenski, 2019'dan beri Ukrayna'nın altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapan Ukraynalı bir politikacı ve eski komedi oyuncusudur. Siyasi kariyerinden önce, beklenmedik bir şekilde cumhurbaşkanı olan bir lise öğretmenini canlandırdığı "Halkın Hizmetkarı" adlı televizyon dizisiyle ulusal çapta ün kazandı. Zelenski, ezici bir zaferle seçildi ve Ukrayna'nın 2022 Rus işgaline karşı direnişinde önemli bir rol oynadı.
7) TAYLOR SWIFT | ŞARKICI
Taylor Alison Swift, 13 Aralık 1989'da Reading, Pennsylvania'da doğmuş Amerikalı bir şarkıcı ve söz yazarıdır. Dokuz yaşlarında Faith Hill belgeselini izledikten sonra country müziğine büyük ilgi duymaya başladı. Swift, genç yaşta Nashville'e taşındı ve RCA Records ile anlaştıktan sonra onu yıldızlığa taşıyacak şarkılar yazmaya başladı.
6) JAMES DAVID VANCE | SİYASETÇİ
James David Vance (doğum adı James Donald Bowman, 2 Ağustos 1984), Amerikalı bir siyasetçi, yazar, avukat ve Deniz Piyadeleri gazisidir. 2025 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin 50. Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Vance, 2023-2025 yılları arasında ABD Senatosu'nda Ohio'yu temsil etmiştir. Başkan Yardımcılığı görevi sırasında Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin Finans Başkanı olarak da görev yapmıştır.
5) DONALD TRUMP | ABD BAŞKANI
Donald John Trump, Amerikalı bir iş adamı, politikacı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. ve 47. Başkanıdır.
4) PUTIN | RUSYA BAŞKANI
Vladimir Vladimirovich Putin, 2012'den beri Rusya Devlet Başkanı olarak görev yapan Rus siyasetçi ve eski istihbarat subayıdır. Daha önce 2000-2008 yılları arasında cumhurbaşkanlığı ve 1999-2000 ile 2008-2012 yılları arasında başbakanlık yapmıştır.
3) SEAN COMBS | MÜZİSYEN
Sahne adları Puff Daddy, Puffy, P. Diddy, Diddy, Love ve Brother Love olan Sean John Combs, Amerikalı bir rapçi, şarkıcı, söz yazarı, aktör, plak yapımcısı, girişimci ve hüküm giymiş bir suçludur. Eylül 2024'te Combs, cinsel ticaret, gasp ve fuhuşa teşvik amacıyla insan taşıma gibi federal suçlamalarla tutuklandı. Suçlamaları reddetti.
2) NETANYAHU
Binyamin Netanyahu, Filistin meselesinde işlemiş olduğu savaş suçları, sert güvenlik politikaları, Gazze ve Batı Şeria’daki askerî operasyonlar ile sivil kayıplar nedeniyle uluslararası alanda büyük tepki çekti.. Ayrıca yolsuzluk davaları, yargı reformu girişimleri ve ülke içindeki demokratik dengeyi zayıflattığı iddiaları, İsrail toplumunda da ciddi bir tepki ve kutuplaşma oluşturmuştu..
1) ELON MUSK | SPACEX, X, TESLA'NIN SAHİBİ
Elon Reeve Musk, Tesla, SpaceX ve X'in (eski adıyla Twitter) CEO'su olarak tanınan bir teknoloji girişimcisi, yatırımcı ve mühendistir. 2002 yılında eBay tarafından satın alınan PayPal'ın kurucu ortaklarındandır. "One Big Beautiful Bill" yasası sonucunda Musk ile Donald Trump arasında siyasi bir ayrılık yaşandı. Sonuç olarak, Musk kamuoyu önünde Trump'tan uzaklaştı ve X platformunda yasayı eleştirdi. Musk ayrıca kendi siyasi partisi olan "Amerika Partisi"ni kurmakla tehdit etti, ancak bu girişimin geleceği belirsizliğini koruyor.