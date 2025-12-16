Dünyayı ayağa kaldıran liste! 2025’in en çok nefret edilen 25 ismi açıklandı, zirvedeki isim dikkat çekti: Netanyahu kaçıncı sırada?

21) KEIR STARMER | BİRLEŞİK KRALLIK BAŞKANI





Keir Rodney Starmer 2024'ten beri Birleşik Krallık başbakanı ve 2020'den beri İşçi Partisi Lideri olarak görev yapan bir İngiliz siyasetçi ve avukattır. Daha önce 2020'den 2024'e kadar Muhalefet Lideriydi. 2015'ten beri Parlamento üyesi olan Starmer, 2008'den 2013'e kadar Kamu Savcılığı Direktörü olarak görev yaptı.