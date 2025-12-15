TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇ SAYFASI 2025: TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. 1+1 ve 2+1 daireler için 10 Kasım itibarıyla başlayan başvuru sürecinin ardından, kura çekimlerinin hangi tarihte yapılacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçların TOKİ’nin resmi kanalları ve sonuç sorgulama ekranı üzerinden duyurulmasını bekliyor.
500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan TOKİ başvurularının ardından gözler kura takvimine çevrildi. Yoğun ilgi gören başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, adaylar kura çekiliş tarihini ve TOKİ başvuru sonuçlarının açıklanacağı günü araştırmaya başladı.
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Kampanyasında, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başvuru alımları başladı. 19 Aralık 2025 tarihine kadar ise tüm vatandaşlara e-Devlet üzerinden başvuru imkânı tanınacak. e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 18.12.2025 olarak belirlendi.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?
İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK
Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.