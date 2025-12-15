Altın fiyatlarındaki yükseliş haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Yatırımcıların yakından takip ettiği ve en çok alıp-satılan altın türlerinden gram ile çeyrek altında günün son rakamları belli oldu. Haftaya yükselişle başlayan gram altın akşam saatlerinde de yükselişini sürdürdü ve 6 bin TL bandına yaklaştı. Peki gram altın fiyatı şu an ne kadar? Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatı kaç TL oldu? İşte 15 Aralık 2025 altın piyasasından son rakamlar...

1 /9 Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değer kazanan altın, yurt içi piyasalarda da yukarı yönlü seyrini korudu. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın günün kapanışına doğru 6 bin TL bandına yaklaşırken, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da gün sonu fiyatları netleşti.

2 /9 ALTIN FİYATLARI - 15 ARALIK 2025

Gram altında son durum nedir? Gram altın şu an kaç lira? Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla 5 bin 966 liradan işlem gördü. Gün içerisinde dalgalı seyrini sürdüren gram altın, piyasalarda günün kapanış saatinde ise yükseliş grafiği oluşturdu.

Altının gram fiyatı 15 Aralık 2025 saat 18.20 itibarıyla 5 bin 928 lira seviyelerinden işlem gördü.



3 /9 Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın satış fiyatı: En çok tercih edilen altın türlerinden olan çeyrek altının satış fiyatı aynı saatlerde, 9 bin 756 lira seviyelerinden işlem gördü.



4 /9 Yarım altın fiyatı ne kadar? Yarım altın satış fiyatı: Piyasalarda günün kapanışında yarım altın fiyatı ise 19 bin 505 lira olarak gerçekleşti.

5 /9 Cumhuriyet altını fiyatında son durum Cumhuriyet altını satış fiyatı: Cumhuriyet altını ise, günü 38 bin 832 liradan kapattı.



6 /9 Altının kilogram fiyatı 5 milyon 990 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 990 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 5 milyon 975 bin lira, en yüksek 5 milyon 995 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 5 milyon 990 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 960 bin liradan tamamlamıştı.





7 /9 KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 15 milyon 561 bin 469,77 lira, işlem miktarı ise 839,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 316 milyon 94 bin 157,28 lira olarak gerçekleşti.

8 /9 Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.