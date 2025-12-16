Yeni Şafak
AK Parti ve Dem heyeti cumartesi günü görüşecek

AK Parti ve Dem heyeti cumartesi günü görüşecek

16/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
AK Parti ve Dem heyeti cumartesi günü saat 14.00'te görüşecek.

AK Parti ve Dem heyeti cumartesi günü saat 14.00'te görüşecek.


Ayrıntılar geliyor...

