AK Parti'den üç aşamalı Terörsüz Türkiye teklifi: 'Eve Dönüş'ün detayları belli oldu

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunacağı raporun detayları ortaya çıkmaya başladı. AK Parti üç aşamalı yasal düzenleme süreci öngörüyor.





AK Parti raporunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra TBMM Başkanlığı'na sunacak. Hafta içinde sunulması beklenen raporda yer alması planlanan düzenlemeler şöyle:





BİRİNCİ AŞAMA: SUÇA BULAŞMAYANLAR İÇİN EVE DÖNÜŞ





Sabah'ın haberine göre, "Eve Dönüş" olarak adlandırılan, suça bulaşmamış terör örgütü mensupları ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. Suça bulaşmayanlar 5 yıllık denetimli serbestlik ile salıverilecek. Bu kapsamda Türkiye sınırları dışında olanlar Türkiye'ye dönebilecek.





Özel bir rehabilitasyon programı üzerinde şimdilik durulmuyor. Ancak geri dönenlerden isteyenlere meslek edindirme kursu, eğitimlerinin tamamlanması gibi konularda her türlü destek verilecek.





Yurt dışında bulunan (Suriye, Irak gibi) terör örgütü mensupları hakkında güvenlik birimlerinde detaylı kayıtlar buluyor. Bunların yüzde 80'inin suça bulaşmadığı düşünülüyor.













İKİNCİ AŞAMA: SUÇA BULAŞANLAR ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA ALMAYACAK





Suça bulaşan terör örgütü mensupları ile ilgili düzenleme yapılması için Suriye'deki gelişmeler dikkate alınacak. "Örgütün fesih sürecinin tamamlandığı, silahların tamamen teslim edildiğinin" güvenlik birimlerince tescil edilmesi koşulu aranacak. Bundan sonra ikinci aşama başlayacak. Yapılacak düzenleme infaz indirimi şeklinde olacak. Terör suçu işleyenlerin cezaları ve cezaevinde kalma süreleri Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında artırılıyor. Terör örgütü PKK ortadan kalkacağı için örgüt mensuplarının işledikleri suçlar terör suçu değil, adli suç gibi kabul edilecek.





Ceza ve infaz süreleri adli suçlara göre uygulanacak. Kök suçun dışındaki (adam öldürme, yaralama gibi) örgüt üyeliği, yardım yataklık, propaganda gibi suçlardan ise ceza almayacak. Bu düzenlemeler sonrası infaz süresi dolanlar cezaevinden çıkabilecek. Cezaevlerinde halen yaklaşık 4 bin 200 PKK/KCK mensubu bulunuyor.









ÜÇÜNCÜ AŞAMA: ÖRGÜT LİDERLERİ BAŞKA ÜLKELERE GÖNDERİLECEK





Terör örgütü yöneticileri ile ilgili adımlar atılacak. Bunların başka ülkelere gitmesi gibi konular üzerinde duruluyor. Terörsüz Türkiye sürecine Cumhur İttifakı'nın desteği tam. Süreç kısa vadeli değil; uzun soluklu, aşamalı ve kontrollü bir geçiş süreci olarak planlanıyor. Sürecin yönetimi üç önemli ayak üzerine oturtulacak: "Şeffaflık, doğru aktörler, tutarlı söylem."





Böylece sürecin hem daha sağlıklı ilerlemesi sağlanacak hem de kamuoyu desteği artırılacak.







