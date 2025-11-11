Yeni Şafak
TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi

10:3711/11/2025, Salı
Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün saat 17.00'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin koordinatör grup başkan vekilleri ile bir araya gelecek.

Terörsüz Türkiye süreci hız kesmeden devam ediyor.


#TBMM
#Numan Kurtulmuş
#Milli Dayanışma
#Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
