Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok noktasında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrilirken, öğrenciler ve veliler de “29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars, Van, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak başta olmak üzere kar yağışı olan iller için uyarıda bulundu. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller olup olmadığı, hangi şehirlerde okul tatili kararı alındığı ve valiliklerden resmi bir açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Aralık Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. MGM tarafından yapılan tahminlere göre, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Açıklamada ayrıca Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri ile Ağrı, Kars ve Van’da 5-20 santimetre aralığında kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı görüleceği ifade edildi.
29 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ? OKUL VAR MI?
Valilikler tarafından duyurulan okulların tatil edildiği ifadeleri, henüz herhangi bir ilde yer almadı. Okulların tatil edilip edilmediği, yağışın şiddeti ve hava koşullarına göre değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda yeni bir duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
Erzurum'da dün başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.
Termometrelerin gece sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte, park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.
Vatandaşlar araçlarında biriken karları temizledi, camlarındaki buzları kazıdı. Kar yağışının ardından Erzurum'da 1315 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 400 araç, 1200 personel ile kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar yağışıyla beyaza bürünen Ağrı kent merkezi ve çevresindeki dağlar dronla görüntülendi. Kentte dün başlayan kar, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yer yer tipinin de etkili olduğu kent merkezi ve çevresi kar örtüsüyle beyaza büründü. Karla güzel manzara oluşturan Millet Bahçesi, şehir merkezi ve mahalleler dronla görüntülendi.
Ardahan’da da soğuk hava ve kar etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece kaydedildiği kentte, soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar ve yer yer tipi etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Posof ilçesindeki 2 köy yolunun açılması için Özel İdare ekipleri çalışma yürüttü.
Iğdır'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler ve kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle Iğdır-Nahçıvan, Ağrı ve Kars kara yollarında, ekiplerce karla mücadele çalışmaları başlatıldı.
Mevsimin ilk karı nedeniyle kar altında kalan sokaklarda belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Bazı esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Etkili olan ve tipi olarak devam eden kar yağışı nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı 4 greyder, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte 569 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Kent merkezindeki kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, ana arterlerde de karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise sorumluluk alanlarındaki güzergahlarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Edremit ilçesinde tek katlı evler, araçlar ve ağaçlar karla kaplandı. Başkale ilçesinde güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, belediye ekipleri ayrıca sokak ve kaldırımlarda çalışma başlattı.
Erciş ilçesinde, İnci Kefali Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği parktaki ağaçlarda, soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu. Parka giden ilçe sakinleri güzel manzarada fotoğraf çekti.
Muş'ta kar yağışı nedeniyle 333 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Kardan dolayı kent merkezi beyaza büründü, araçlar karla kaplandı. Vatandaşlar işyeri ve araçların üzerinde biriken karı temizledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dün kar yağışının etkili olduğunu belirtti. Kar nedeniyle 333 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları bir an önce açacaklarını söyledi.
Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde esnaf ve vatandaşlar, ev ve işyerlerinin önü ile araçlarının üzerindeki karı temizledi.
Zaman zaman etkisini artıran kar, ulaşımda da aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle il genelinde 96 köy ve 205 mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ve karayolları ekipleri de yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü. Yüksekova ilçesi de iki gündür etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.
Tek katlı evlerin ve araçların karla kaplandığı ilçede, bazı güzergahlarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar nedeniyle yolda kalan bir sürücü Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinin yardımıyla aracını saplandığı yerden çıkardı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar ve tipiden dolayı merkez ve ilçelerde 290 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Vatandaşların evlerinin ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karı temizlediği kentte, sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kentte kar kalınlığı 51 santimetreye ulaştı.
Hizan ilçesinde aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kaymakam Sait Muhammed Bilgin, Belediye Başkanı Yahya Şam ile Özel İdaresi Şantiyesini ziyaret etti, yol açma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dün ağır vasıta araçların geçişine geçici olarak kapatılan Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yollarının yeniden araçların geçişine açıldığı belirtildi.