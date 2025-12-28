Ardahan’da da soğuk hava ve kar etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece kaydedildiği kentte, soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar ve yer yer tipi etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Posof ilçesindeki 2 köy yolunun açılması için Özel İdare ekipleri çalışma yürüttü.

Iğdır'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler ve kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle Iğdır-Nahçıvan, Ağrı ve Kars kara yollarında, ekiplerce karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Mevsimin ilk karı nedeniyle kar altında kalan sokaklarda belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Bazı esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Etkili olan ve tipi olarak devam eden kar yağışı nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı 4 greyder, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.