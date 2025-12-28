TOKİ Şırnak Kura Çekilişi: Hak Sahipleri ve Reddedilen Başvurular Listesi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi takvimi açıklandı. Şırnak’ta yapılacak bin 492 konut için kura çekimi 30 Aralık tarihinde düzenlenecek. TOKİ Şırnak 500 bin konut kuraları, saat 11.00’de 15 Temmuz Kongre Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura çekimine katılmaya hak kazananların isim listesi yayımlanırken, başvurusu geçersiz sayılan ve reddedilen adaylar da duyuruldu. Peki 500 bin konut Şırnak kura sonuçları: Katılacaklar ve redd edilenler belli oldu mu? İşte Şırnak Sosyal Konut Projesi Kura Listeleri: Kabul Edilen ve Reddedilen İsimler.