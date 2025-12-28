TOKİ kura çekimi için geri sayım sürerken, TOKİ kura sonuçları vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvurular 19 Aralık’ta tamamlanmıştı. Başvurusunu yapan binlerce kişi, 500 bin sosyal konut projesi için gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi sonuçlarını merakla bekliyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden hak sahipleri ilan edilecek. İşte TOKİ çekim tarihi detayları.
TOKİ kura çekilişi sonuçları merakla bekleniyor! TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 19 Aralık 2025 tarihinde sona ermişti. Milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı 500 bin sosyal konut projesinin kura çekimi başlıyor. İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!
TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman, hangi ille başlayacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın, 29 Aralık’ta Adıyaman’da çekileceğini söyledi.
Bakan Murat Kurum, şöyle konuştu: “Cumartesi günü 455 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Hem Hatay’da hem 11 ilimizde gece-gündüz çalıştık. Dünyada da eşi benzeri yok.” Yüzyılın en büyük konut projesini başlattıklarını da vurgulayan Kurum, “500 bin sosyal konut projemizi Türkiye’ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuru da 5 milyon 242 bin 766. 29 Aralık’ta ilk kuramızı Adıyaman’da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026’da yapacağız."
TOKİ kura çekilişi ne zaman bitecek?
Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ sosyal konutlar, Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.