500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek ilk kura çekimi, 29 Aralık tarihinde Adıyaman’da yapılacak. Kura çekimi, Adıyaman için Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'da başlayacak. Toplam 6 bin 620 konutun hayata geçirileceği Adıyaman’da, 500 bin sosyal konut başvuruları arasından kuraya katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılan isimler belli oldu. Adıyaman 500 bin sosyal konut kura çekilişine dahil edilen başvuru sahipleri ve reddedilenler listesi kamuoyuyla paylaşıldı. İşte TOKİ Adıyaman 500 bin konut kurasına katılacakların listesi.

1 /19 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın, 29 Aralık’ta Adıyaman’da çekilecek. 6 bin 620 konutun inşa edileceği Adıyaman’da 500 in sosyal konut kurasına katılacak isimler ile reddedilen isimler açıklandı. Sosyal konut Adıyaman’da merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçelerinde yer alacak. İşte Adıyaman 500 bin sosyal konut kura çekilişinde yer alacak isimler ile başvurusu red edilenler listesi.

2 /19 TOKİ Adıyaman 500 bin sosyal konut kura çekilişi saat kaçta başlayacak? İlk olarak deprem bölgesinde başlayacak olan kura çekimi, Adıyaman için Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'da başlayacak. Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

3 /19

4 /19

5 /19

6 /19

7 /19

8 /19

9 /19

11 /19

12 /19

13 /19

14 /19

15 /19

16 /19

17 /19