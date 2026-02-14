Kademeli emeklilikte rota oluştu: 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman gelir? Kademeli emeklilik yaş durumu...

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."