TOKİ Ankara, Çorum, Eskişehir'de kura çekilişi ne zaman açıklanacak? Ankara, Çorum, Eskişehir TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu mu?

Yüz binlerce vatandaşın umutla takip ettiği TOKİ 500 bin konut projesinde yeni kura tarihleri gündeme geldi. Başkent Ankara’nın yanı sıra Çorum ve Eskişehir’de konut sahibi olmak isteyenler, çekilişlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.