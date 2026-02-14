TOKİ Diyarbakır kura çekilişi ne zaman 2026? TOKİ Diyarbakır kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin konut projesinde Diyarbakır etabı için beklenen tarih açıklandı. Kentte inşa edilecek 12 bin 165 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin günü, resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Uzun süredir sonuçları bekleyen binlerce başvuru sahibi şimdi kura takvimine odaklandı.
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır’da yapılacak 12 bin 165 konut için geri sayım başladı. TOKİ tarafından açıklanan kura takvimiyle birlikte, hak sahiplerinin belirleneceği tarih netleşti. Başvuruda bulunan vatandaşlar, çekilişin hangi gün ve saat yapılacağını araştırıyor.
TOKİ DİYARBAKIR 12 BİN 165 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ Diyarbakır 12 bin 165 konut kura çekilişi 19 Şubat Perşembe günü 11:00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
9-15 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ
Yeni haftanın takvimi şu şekilde:
9 Şubat'ta Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592,
10 Şubat Salı Bilecik'te 1419,
11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753,
12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950,
13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865 ve Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
Bu hafta 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor. Kura sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte başvuru yaptığınız ile tıklayarak isim listesini görüntüleyebilirsiniz.
