TOKİ Diyarbakır kura çekilişi ne zaman 2026? TOKİ Diyarbakır kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

9-15 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ

Yeni haftanın takvimi şu şekilde:

9 Şubat'ta Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592,

10 Şubat Salı Bilecik'te 1419,

11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753,

12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950,

13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865 ve Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Bu hafta 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.