TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI 2026: İl il TOKİ kura sonuçları isim listesi TIKLA ÖĞREN!

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin Sosyal Konut Projesi’nde kura süreci hız kesmeden sürüyor. İlk etapta 50 ilde tamamlanan çekilişlerle 177 bin konutun hak sahipleri belirlenirken, gözler şimdi yeni kura takvimine çevrildi. Başvuru yapan binlerce kişi, 2026 TOKİ kura sonuçlarını nasıl ve nereden öğrenebileceğini araştırıyor.
TOKİ’nin dev sosyal konut hamlesinde kura heyecanı büyüyor. 50 ilde sonuçların netleşmesiyle birlikte 177 bin konutun sahipleri belli olurken, bu hafta yapılacak çekilişlerle 57 ilde süreç tamamlanmış olacak. Başvuru sahipleri ise isimlerinin listede yer alıp almadığını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranını yakından takip ediyor.
Uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olma fırsatı sunan TOKİ projesinde kura çekimleri etap etap gerçekleştiriliyor. İlk haftalardan itibaren 177 bin konutun sahipleri belirlenirken, yeni kura programı ile birlikte çok sayıda ilin daha sonuçları açıklanacak. Açıklanan takvim doğrultusunda kura sonuçları resmi kanallar üzerinden ilan edilmeye devam ediyor.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?
TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Geride kalan 6 haftalık süreçte 50 ilde kura çekimi tamamlanırken, toplam 177 bin konutun hak sahipleri belirlendi. Projenin kalan etapları için süreç yakından takip ediliyor.
BU HAFTA HANGİ İLLERDE TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?
Kura takvimine göre bu hafta 7 farklı ilde daha çekim yapılması planlanıyor. Böylece kura çekimi tamamlanan il sayısı 57'ye yükselecek. Bu hafta kura çekimi yapılacak iller Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir oldu.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor.
Kura sonucu sorgulaması yapmak isteyen adaylar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranına girerek başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER LİSTESİ!
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Bartın
Batman
Bayburt
Bingöl
Bitlis
Düzce
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Kahramanmaraş
Karabük
Kars
Kastamonu
Kilis
Kırıkkale
Kırşehir
Malatya
Manisa
Mardin
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tokat
Trabzon
Tunceli
Van
Zonguldak