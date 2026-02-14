TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI 2026: İl il TOKİ kura sonuçları isim listesi TIKLA ÖĞREN!

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Geride kalan 6 haftalık süreçte 50 ilde kura çekimi tamamlanırken, toplam 177 bin konutun hak sahipleri belirlendi. Projenin kalan etapları için süreç yakından takip ediliyor.

BU HAFTA HANGİ İLLERDE TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?

Kura takvimine göre bu hafta 7 farklı ilde daha çekim yapılması planlanıyor. Böylece kura çekimi tamamlanan il sayısı 57'ye yükselecek. Bu hafta kura çekimi yapılacak iller Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir oldu.