Kura ile konutları belirlenen hak sahipleri 23 Şubat - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Sincan, Sincan Çarşı ve Sincan Meydan Şubeleri’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır. Hak sahiplerine konut satışları, %10 peşin kalanı 240 ay vade ile taksitlendirilerek yapılacak olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi, sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacak olup ödemeler her ayın en geç 20. gününe kadar yapılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.