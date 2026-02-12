TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan Ankara İli Sincan İlçesi Yenipeçenek Mahallesi’nde inşa ettirilmekte olan 2+1 nitelikli 2959 adet konut ve 3+1 nitelikli 554 adet konut için bugün saat 10:00’da konut belirleme kurası gerçekleştirildi. TOKİ Ankara Sincan sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan Ankara İli Sincan İlçesi Yenipeçenek Mahallesi’nde inşa ettirilmekte olan 2959 adet konut (2+1 nitelikli 2405 adet konut ve 3+1 nitelikli 554 adet konut) için daha önce kura ile belirlenen asil ve yedek 2901 hak sahibine yönelik konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Ankara Sincan sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Kura ile konutları belirlenen hak sahipleri 23 Şubat - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Sincan, Sincan Çarşı ve Sincan Meydan Şubeleri’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır. Hak sahiplerine konut satışları, %10 peşin kalanı 240 ay vade ile taksitlendirilerek yapılacak olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi, sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacak olup ödemeler her ayın en geç 20. gününe kadar yapılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.