İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 12 Şubat 2026 itibarıyla kent genelindeki barajların güncel doluluk oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre sağanak yağışlar su rezervlerinde sınırlı bir artış sağladı.

Tahtalı Barajı doluluk oranı kaç oldu?

30 Aralık 2025’te yüzde 0,13 olan Tahtalı Barajı’nın aktif doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 14,88’e yükseldi. Diğer barajlarda da su seviyelerinde artış gözlenirken, barajlardaki bu yükseliş kent genelinde su arzının daha sağlıklı şekilde yönetilmesine olanak sağladı.

İZSU Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İzmir’de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede (Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes) gece 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin bu gece itibarıyla sona ereceği bildirildi. Yetkililer, barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gelmediği sürece planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin planlanmadığını söyledi.

İzmir barajları doluluk oranları

İZSU verilerine göre İzmir’de doluluk oranı en yüksek baraj Güzelhisar Barajı oldu. 12 Şubat 2026 İzmir Baraj Doluluk Oranları: