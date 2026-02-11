Netanyahu ile görüşen Trump’tan İran mesajı: Müzakereler devam etmeli

Yeni Şafak
22:1011/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından İran’la müzakerelerin sürmesi gerektiğini vurguladı. Anlaşma sağlanamaması halinde “sonucun görüleceğini” belirten Trump, geçmişte İran’ın “Midnight Hammer” operasyonuyla karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Öte yandan Trump, İran ile müzakerelerin devam etmesinde ısrar ettiği için Netanyahu ile görüşmesinde kesin bir karara varılmadığını da ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği ve yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"İran ile müzakereler sürmeli"

Netanyahu ve heyetiyle “çok iyi bir görüşme” yaptıklarını belirten Trump, ABD ile İsrail arasındaki güçlü ilişkinin devam ettiğini ifade etti. Görüşmede, İran ile müzakerelerin devam etmesinde ısrar ettiği için kesin bir karar alınmadığını kaydeden Trump, müzakerelerin sürmesi gerektiğini özellikle vurguladığını açıkladı.

"Sonucu görmek zorunda kalacağız"

İran’la bir anlaşma yapılmasının tercihleri olduğunu dile getiren Trump, “Eğer yapılamazsa sonucu görmek zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı. Daha önce İran’ın anlaşma yapmamayı seçtiğini belirten Trump, bu kararın ardından “Midnight Hammer” operasyonunun gerçekleştiğini ve bunun İran açısından iyi sonuçlanmadığını savundu. Bu kez Tahran yönetiminin daha “makul ve sorumlu” davranmasını umduğunu söyledi.

Trump ayrıca Gazze’de ve genel olarak Orta Doğu’da önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Orta Doğu’da gerçekten barış var” değerlendirmesinde bulundu.



#Donald Trump
#ABD
#İran
#İsrail
#Binyamin Netanyahu
