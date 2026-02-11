Yeni Şafak
İran görüşmeleri masada: Netanyahu Trump’ın ekibiyle bir araya geldi

13:1911/02/2026, Çarşamba
Binyamin Netanyahu, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, ABD temasları kapsamında başkent Washington'daki konukevi Blair House'da, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.


Görüşmede bölgesel meselelerin masaya yatırıldığı belirtilirken, Witkoff ve Kushner'ın, geçen hafta cuma günü Umman’da İran ile yaptıkları dolaylı müzakerelerin ilk turu hakkında Netanyahu'ya bilgi verdiği kaydedildi.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da TSİ 19.00’da bir araya gelecek.



