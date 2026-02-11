Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Meseleler çetrefilli ama çözümsüz değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Meseleler çetrefilli ama çözümsüz değil

Büşra Soyal
Büşra Soyal
18:4811/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz bu hususta öteden beri şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefilli olmakla birlikte, uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun" dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise "Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş biz bu coğrafyayı değiştiremeyiz ancak bir ittifak oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Atina'yı 7 Aralık 2023'te ziyaret etmiştim. bu ziyaretimde diyalog kanallarını açık tutma ve ilişkilerimizi geliştirme noktasında mutabakatımızı Atina bildirgesi ile kayıt altına almıştık. Bugün de pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi etraflıca değerlendirdik. Üst düzey temasların bu noktada bizlere elverişli bir zemin sunduğunu görüyoruz. Az önce imzaladığımız belgelerin, ilişkilerimizin zeminini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi, 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"EGE VE DOĞU AKDENİZ'İ KONUŞTUK"

İki ülkenin iş konseyleri de bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdiler. Sayın Başbakan ile görüşmemizde, Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin tutumumuzu bir kez daha açık ve samimi bir şekilde ele aldık. Biz bu hususta öteden beri şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefilli olmakla birlikte, uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Değerli dostum ile bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle görüyorum. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi, Ege’de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum.

Miçotakis'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Diyalog kanallarını açık tutmalıyız. Türkiye ve Yunanistan arasındaki meseleler çetrefilli ama çözümsüz değil.

Gazze'nin ilhakını desteklemiyoruz. Yunanistan, Filistin'de iki devletli çözümün yanında.

Aynı mahallenin sakinleriyiz. Aramızdaki yapıcı görüşme için teşekkür etmek istiyorum

Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Yunanistan
#Kiryakos Miçotakis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kocaeli 10 bin 340 konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Kocaeli başvuru kabul ve red listesi sorgulama