Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz bu hususta öteden beri şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefilli olmakla birlikte, uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun" dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise "Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş biz bu coğrafyayı değiştiremeyiz ancak bir ittifak oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Atina'yı 7 Aralık 2023'te ziyaret etmiştim. bu ziyaretimde diyalog kanallarını açık tutma ve ilişkilerimizi geliştirme noktasında mutabakatımızı Atina bildirgesi ile kayıt altına almıştık. Bugün de pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi etraflıca değerlendirdik. Üst düzey temasların bu noktada bizlere elverişli bir zemin sunduğunu görüyoruz. Az önce imzaladığımız belgelerin, ilişkilerimizin zeminini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi, 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
"EGE VE DOĞU AKDENİZ'İ KONUŞTUK"
İki ülkenin iş konseyleri de bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdiler. Sayın Başbakan ile görüşmemizde, Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin tutumumuzu bir kez daha açık ve samimi bir şekilde ele aldık. Biz bu hususta öteden beri şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefilli olmakla birlikte, uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Değerli dostum ile bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle görüyorum. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi, Ege’de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum.
Diyalog kanallarını açık tutmalıyız. Türkiye ve Yunanistan arasındaki meseleler çetrefilli ama çözümsüz değil.
Gazze'nin ilhakını desteklemiyoruz. Yunanistan, Filistin'de iki devletli çözümün yanında.
Aynı mahallenin sakinleriyiz. Aramızdaki yapıcı görüşme için teşekkür etmek istiyorum
