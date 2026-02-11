Bahçeli'den CHP'nin Meclis'teki provokasyonuna tepki: Anti demokratik ve faşizan muamele

Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, Anayasa’nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Yemin töreni sırasında CHP’li bazı milletvekillerinin kürsüye yönelmesi üzerine Genel Kurul’da gerginlik yaşandı.

Tartışmaların büyümesiyle bazı vekillerin yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü.

Bahçeli'den yeni atanan bakanlara tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Meclis’te yaşanan provokasyona sert tepki gösterdi.

Kabinedeki görev değişikliğinin “yürürlükteki Anayasa’nın amir hükümleri” ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğası çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Bahçeli, sürecin “demokratik, hukuki ve meşru bir çizgide” yürütüldüğünü ifade etti. Görevlerinden affını talep eden eski Adalet ve İçişleri bakanlarına teşekkür eden Bahçeli, yerlerine atanan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’ye de başarı dileklerini iletti.

CHP'nin Meclis'teki provokasyonuna tepki

Genel Kurul’daki yemin töreni sırasında yaşananlara değinen Bahçeli, özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin merasimi esnasında CHP’nin “kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muamelelerde bulunduğunu” savundu. Bu tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle bağdaşmadığını belirten Bahçeli, söz konusu tutumu “tahammülsüz ve nobran” olarak nitelendirdi.

"Milli iradeye karşı hasmane bir duruş"

CHP’nin tavrını “bozguncu” olarak değerlendiren Bahçeli, bu yaklaşımın Türk devlet ve yönetim hayatına zarar verdiğini, milli iradeye karşı hasmane bir duruş sergilendiğini ileri sürdü.

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhurbaşkanı’nın takdirleri doğrultusunda atanan yeni bakanların “sonuna kadar arkasında ve yanında” olduğunu vurguladı.