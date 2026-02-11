Bahçeli'den CHP'nin Meclis'teki provokasyonuna tepki: Anti demokratik ve faşizan muamele

TBMM Genel Kurulu’nda yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni sırasında yaşanan gerginliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sert tepki geldi. CHP’li milletvekillerinin kürsüye yönelmesini “anti demokratik ve faşizan muamele” olarak nitelendiren Bahçeli, kabinedeki görev değişikliğinin Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde, hukuki ve meşru bir zeminde gerçekleştiğini vurguladı. MHP’nin yeni bakanların “sonuna kadar arkasında” olduğunu ifade etti.
Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, Anayasa’nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Yemin töreni sırasında CHP’li bazı milletvekillerinin kürsüye yönelmesi üzerine Genel Kurul’da gerginlik yaşandı.
Tartışmaların büyümesiyle bazı vekillerin yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü.
Bahçeli'den yeni atanan bakanlara tebrik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Meclis’te yaşanan provokasyona sert tepki gösterdi.
Kabinedeki görev değişikliğinin “yürürlükteki Anayasa’nın amir hükümleri” ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğası çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Bahçeli, sürecin “demokratik, hukuki ve meşru bir çizgide” yürütüldüğünü ifade etti. Görevlerinden affını talep eden eski Adalet ve İçişleri bakanlarına teşekkür eden Bahçeli, yerlerine atanan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’ye de başarı dileklerini iletti.
CHP'nin Meclis'teki provokasyonuna tepki
Genel Kurul’daki yemin töreni sırasında yaşananlara değinen Bahçeli, özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin merasimi esnasında CHP’nin “kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muamelelerde bulunduğunu” savundu. Bu tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle bağdaşmadığını belirten Bahçeli, söz konusu tutumu “tahammülsüz ve nobran” olarak nitelendirdi.
"Milli iradeye karşı hasmane bir duruş"
CHP’nin tavrını “bozguncu” olarak değerlendiren Bahçeli, bu yaklaşımın Türk devlet ve yönetim hayatına zarar verdiğini, milli iradeye karşı hasmane bir duruş sergilendiğini ileri sürdü.
Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhurbaşkanı’nın takdirleri doğrultusunda atanan yeni bakanların “sonuna kadar arkasında ve yanında” olduğunu vurguladı.