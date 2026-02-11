TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında yer alan Balıkesir Balya Enverpaşa Mahallesi 85 Konut Projesi kapsamında bugün saat 11:00’da konut belirleme kurası gerçekleştirilecek. İşte, TOKİ Balıkesir sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Balıkesir Balya Enverpaşa Mah. 85/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Söz konusu proje kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 69 adet; 3+1 nitelikli 16 adet olmak üzere toplamda 85 adet konut arasından konut belirleme kurası gerçekleştirilecek.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 23 Şubat 2026 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin TÜM ŞUBELERİNDE imzalanabilecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.