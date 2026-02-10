Best Brands Grup Enerji, 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşen halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Halka arza 809 bin 419 başvuru ile 1,6 milyar TL’yi aşan tutarda talep geldi. Peki, Best Brands halka arz sonuçları açıklandı mı? Best Brands Grup Enerji (BESTE) kaç lot verdi? Best Brands halka arz ne zaman işlem görecek?

1 /6 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde talep toplayan Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.'nin halka arz sonuçları belli oldu!

2 /6 BEST BRANDS GRUP ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.’nin halka arz süreci 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde tamamlandı. Şirket payları, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile yatırımcılara sunuldu ve süreç sonunda halka arz büyüklüğü 802.304.979 TL olarak gerçekleşti. Halka arzda, 1 TL nominal değerli payların satış fiyatı 14,70 TL olarak belirlendi.

3 /6 BEST BRANDS GRUP ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ? Best Brands halka arzında yatırımcılara ortalam 68 Lot (999 TL) dağıtım yapıldı.

4 /6 BEST BRANDS (BESTE) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? Best Brands Grup Enerji borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. Şirketin bu hafta Borsa İstanbul Ana Pazar'da "BESTE" koduyla işlem görmesi bekleniyor.

5 /6 BEST BRANDS HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Best Brands’in katılım endeksine uygun.