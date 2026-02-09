Panathinaikos - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri belli oldu

EuroLeague’in 28. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Atina’da Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Ligde zirveyi elinde tutan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri basketbolseverlerin gündeminde.
EuroLeague’de haftanın en dikkat çeken randevularından biri Atina’da oynanacak. EuroLeague takviminde 28. haftaya girilirken, temsilcimiz Fenerbahçe Beko liderliğini koruma hedefiyle parkeye çıkıyor. Karşılaşma, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki OAKA Olympic Indoor Hall’da oynanacak.
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko mücadelesi 13 Şubat Cuma günü saat 22.15’te başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.
Form durumu ve lig tablosu
Sarı-lacivertliler, son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Üst üste galibiyetler alan ekip, son olarak Paris Basket karşısında 92-90’lık skorla sahadan galip ayrıldı. Bir maç eksiğiyle zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, bu avantajını Atina deplasmanında sürdürmek istiyor.
Önceki randevu ve teknik detay
İki ekip sezonun ilk yarısında İstanbul’da karşılaşmış, mücadeleyi Panathinaikos 81-77 kazanmıştı. Šarūnas Jasikevičius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, rövanşta dengeyi lehine çevirmeyi hedefliyor.