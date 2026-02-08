Fenerbahçe Beko'nun yıldızı ameliyat oldu: En az 1 yok

EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yoluna lider devam eden Fenerbahçe Beko'ya yıldız isim Devon Hall’dan kötü haber geldi.
Fenerbahçe Beko’da Devon Hall’dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, ABD’li oyuncunun yapılan kontrolleri sonrası menisküs yırtığı tespit edildiğini ve ameliyat edildiğini açıkladı.
Hall’un yaklaşık 1 ila 1,5 ay sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçeceği öğrenildi. Başarılı oyuncunun bu süreçte parkelerden uzak kalması bekleniyor.
EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde liderlik koltuğunda yer alan ve form grafiğiyle dikkat çeken Fenerbahçe Beko’da, Devon Hall’un yokluğu teknik heyeti düşündürüyor.