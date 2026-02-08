Fenerbahçe Beko'nun yıldızı ameliyat oldu: En az 1 yok

Fenerbahçe Beko’da Devon Hall’dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, ABD’li oyuncunun yapılan kontrolleri sonrası menisküs yırtığı tespit edildiğini ve ameliyat edildiğini açıkladı.

Hall’un yaklaşık 1 ila 1,5 ay sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçeceği öğrenildi. Başarılı oyuncunun bu süreçte parkelerden uzak kalması bekleniyor.